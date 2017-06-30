R2-D2 продали почти за 3 миллиона долларов

Оригинального дроида R2-D2 из легендарной франшизы «Звёздные войны»
продали на аукционе за 2,76 миллиона долларов.
Торги проводил аукционный дом Profiles in History. Среди лотов также был меч Люка Скайуокера из двух первых фильмов, который ушёл с молотка за 325 тысяч долларов, и шлем Дарта Вейдера, которого таинственный покупатель приобрёл за 96 тысяч долларов. Организаторы рассказали, что дроид стал самым дорогим лотом торгов. Информация о покупателе R2-D2 не разглашается.
Бочкообразный робот R2-D2 в фильмах обладал множеством инструментальных приспособлений, позволявший ему быть превосходным механиком космических кораблей и специалистом по взаимодействию с компьютерами. На съёмках оригинальной трилогии в костюме R2-D2 находился английский актёр Кенни Бейкер
, рост которого составлял всего 112 сантиметров.
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