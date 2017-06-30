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R2-D2 продали почти за 3 миллиона долларов

30 июня
2017 год

Новости кино >>
30 июня 2017
Оригинального дроида R2-D2 из легендарной франшизы «Звёздные войны» продали на аукционе за 2,76 миллиона долларов.

R2-D2 продали почти за 3 миллиона долларов

Торги проводил аукционный дом Profiles in History. Среди лотов также был меч Люка Скайуокера из двух первых фильмов, который ушёл с молотка за 325 тысяч долларов, и шлем Дарта Вейдера, которого таинственный покупатель приобрёл за 96 тысяч долларов. Организаторы рассказали, что дроид стал самым дорогим лотом торгов. Информация о покупателе R2-D2 не разглашается.

Бочкообразный робот R2-D2 в фильмах обладал множеством инструментальных приспособлений, позволявший ему быть превосходным механиком космических кораблей и специалистом по взаимодействию с компьютерами. На съёмках оригинальной трилогии в костюме R2-D2 находился английский актёр Кенни Бейкер, рост которого составлял всего 112 сантиметров.
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R2-D2 продали почти за 3 миллиона долларов фотографии
R2-D2 продали почти за 3 миллиона долларов фотографии
R2-D2 продали почти за 3 миллиона долларов фотографии
R2-D2 продали почти за 3 миллиона долларов фотографии
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