Фёдор Бондарчук, Кирилл Серебренников, Паулина Андреева рассказали о своей зависимости

По случаю запуска киношколы «Индустрия» вышел промо-ролик с участием кинематографистов, которые признались в своей зависимости от кино.
Фёдор Бондарчук, Кирилл Серебренников, Паулина Андреева и другие участники неанонимного собрания вспоминают, когда они впервые попробовали себя в кино и почему не смогли остановиться. Кинокритик Антон Долин в роли проницательного психотерапевта понимает, что зависимость не лечится.
Кинокшола «Индустрия» также приглашает всех желающих на день открытых дверей, который состоится 10-го июля в 19:00 в кинотеатре «Октябрь» (зал IMAX, Новый Арбат, 24). На встрече ведущие эксперты «Индустрии» представят пилотные программы школы. Свои вопросы можно будет задать режиссёру Фёдору Бондарчуку, продюсеру и режиссёру Александру Андрющенко, главному редактору журнала «Искусство кино» Антону Долину и другим.
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