Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Завершилась работа над сериалом НТВ «Победители» о друзьях-адвокатах

30 июня
2017 год

Новости кино >>
30 июня 2017
28 июня завершился монтаж сериала НТВ «Победители», главные роли в котором исполнили Никита Панфилов, Анна Чиповская, Никита Ефремов, Юлия Пересильд, Евгений Антропов и Фёдор Лавров. Сценаристом сериала стал Дмитрий Константинов, автор «Оттепели».

Завершилась работа над сериалом НТВ «Победители» о друзьях-адвокатах

Сюжет исторического сериала разворачивается в Санкт-Петербурге в 1895 году. Столичный адвокат Николай Андронов (Панфилов), не проигравший ни одного судебного процесса, стал известен на всю Россию. Помогают юристу верные друзья-адвокаты Виктор Роскевич (Ефремов) и Михаил Заварзин (Антропов). Достать билет на судебное заседание любимцев столичной богемы стало сложнее, чем в модный театр. Однажды из Москвы в столицу приезжает знаменитый прокурор Гущин (Лавров), за которым тянется слава «грозы адвокатов». Его главная цель – выиграть в схватке с непобедимым Андроновым. Героям придется защищать не только интересы правосудия, но и свою безупречную репутацию.

Исполнитель главной роли Никита Панфилов рассказывает о своей работе в сериале: «Самое сложное в работе – мотивировать себя на произнесение огромных текстов. Здесь не приходилось этого делать. До такой степени интересно найти эту логическую цепочку в речах моего героя. Я просто упивался этим сценарием, когда читал. Тем, кто любит детективы, он точно должен понравиться. Я могу сказать, что этот сериал – огромный подарок судьбы для меня».

Завершилась работа над сериалом НТВ «Победители» о друзьях-адвокатах

Режиссёрами сериала выступили Александр Баранов и Ангелина Никонова.Телеканал НТВ планирует представить премьеру сериала «Победители» уже в новом сезоне.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Пёс поможет Никите Панфилову бросить пить
«Конверт» напугал Юлию Пересильд
персоны
Евгений АнтроповНикита ЕфремовФёдор ЛавровНикита ПанфиловЮлия ПересильдАнна Чиповская
фильмы
Победители

фотографии >>
Завершилась работа над сериалом НТВ «Победители» о друзьях-адвокатах фотографии
Завершилась работа над сериалом НТВ «Победители» о друзьях-адвокатах фотографии
Завершилась работа над сериалом НТВ «Победители» о друзьях-адвокатах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Олег Яковлев
29 июня скончался певец Олег Яковлев.
Белла Чуркина
28 июня ушла из жизни актриса Белла Чуркина.
Ангелина Филиппова
27 июня ушла из жизни актриса Ангелина Филиппова.

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Марина Калецкая
Елена Козлитина
Иван Макаревич
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин (II)
Инна Ульянова
Пьер Бланшар
Роберт Венцкевич
Винсент Д'Онофрио
Леслав Журек
Леа Массари
Сильвио Орландо
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Гиппопотам
комедия
Великобритания, 2017
2:22
триллер
Австралия, США, 2017
Гадкий я 3
боевик, приключения
США, 2017
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью