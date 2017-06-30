Завершилась работа над сериалом НТВ «Победители» о друзьях-адвокатах

28 июня завершился монтаж сериала НТВ «Победители»
, главные роли в котором исполнили Никита Панфилов
, Анна Чиповская
, Никита Ефремов
, Юлия Пересильд
, Евгений Антропов
и Фёдор Лавров
. Сценаристом сериала стал Дмитрий Константинов
, автор «Оттепели»
.
Сюжет исторического сериала разворачивается в Санкт-Петербурге в 1895 году. Столичный адвокат Николай Андронов (Панфилов), не проигравший ни одного судебного процесса, стал известен на всю Россию. Помогают юристу верные друзья-адвокаты Виктор Роскевич (Ефремов) и Михаил Заварзин (Антропов). Достать билет на судебное заседание любимцев столичной богемы стало сложнее, чем в модный театр. Однажды из Москвы в столицу приезжает знаменитый прокурор Гущин (Лавров), за которым тянется слава «грозы адвокатов». Его главная цель – выиграть в схватке с непобедимым Андроновым. Героям придется защищать не только интересы правосудия, но и свою безупречную репутацию.
Исполнитель главной роли Никита Панфилов рассказывает о своей работе в сериале: «Самое сложное в работе – мотивировать себя на произнесение огромных текстов. Здесь не приходилось этого делать. До такой степени интересно найти эту логическую цепочку в речах моего героя. Я просто упивался этим сценарием, когда читал. Тем, кто любит детективы, он точно должен понравиться. Я могу сказать, что этот сериал – огромный подарок судьбы для меня»
.
Режиссёрами сериала выступили Александр Баранов
и Ангелина Никонова
.Телеканал НТВ планирует представить премьеру сериала «Победители» уже в новом сезоне.
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