Лана Вачовски объявила о возвращении «Восьмого чувства»

Благодаря многочисленным просьбам поклонников сериал «Восьмое чувство»
, который Netflix закрыл после второго сезона, получит продолжение. Одна из авторов шоу Лана Вачовски
написала обращение на странице проекта в Facebook.
«Волнующие послания, петиции, коллективный голос, который боролся за сериал, — такой отклик превзошёл наши ожидания. Я вместе с Netflix (поверьте, там любят сериал так же, как и мы, но рейтинги были спорными) с огромным удовольствием объявляю, что в следующем году мы выпустим новый эпизод продолжительностью два часа»
, — заявила режиссёр.
Таким образом, в 2018 году компания Netflix выпустит двухчасовой финальный эпизод сериала, который поставит точку в повествовании и ответит на многие вопросы поклонников проекта.
Напомним, что сериал «Восьмое чувство» вышел на Netflix 5 июня 2015 года. Первый сезон состоял из 12 эпизодов. Сюжет рассказывает о восьми незнакомцах, которые оказываются ментально связанными друг с другом. После выхода второго сезона в начале июня компания отказалась
от съёмок продолжения. Причины такого решения не назывались.
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