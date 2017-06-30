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Лана Вачовски объявила о возвращении «Восьмого чувства»

30 июня
2017 год

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30 июня 2017
Благодаря многочисленным просьбам поклонников сериал «Восьмое чувство», который Netflix закрыл после второго сезона, получит продолжение. Одна из авторов шоу Лана Вачовски написала обращение на странице проекта в Facebook.

Лана Вачовски объявила о возвращении «Восьмого чувства»

«Волнующие послания, петиции, коллективный голос, который боролся за сериал, — такой отклик превзошёл наши ожидания. Я вместе с Netflix (поверьте, там любят сериал так же, как и мы, но рейтинги были спорными) с огромным удовольствием объявляю, что в следующем году мы выпустим новый эпизод продолжительностью два часа», — заявила режиссёр.

Таким образом, в 2018 году компания Netflix выпустит двухчасовой финальный эпизод сериала, который поставит точку в повествовании и ответит на многие вопросы поклонников проекта.

Напомним, что сериал «Восьмое чувство» вышел на Netflix 5 июня 2015 года. Первый сезон состоял из 12 эпизодов. Сюжет рассказывает о восьми незнакомцах, которые оказываются ментально связанными друг с другом. После выхода второго сезона в начале июня компания отказалась от съёмок продолжения. Причины такого решения не назывались.
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Лана Вачовски объявила о возвращении «Восьмого чувства» фотографии
Лана Вачовски объявила о возвращении «Восьмого чувства» фотографии
Лана Вачовски объявила о возвращении «Восьмого чувства» фотографии
Лана Вачовски объявила о возвращении «Восьмого чувства» фотографии
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