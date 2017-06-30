Антон Долин объяснит «Страну приливов» Терри Гиллиама

10 июля в 19:00
в рамках проекта «КАРО.Арт» в кинотеатра «Октябрь» пройдёт показ фильма Терри Гиллиама «Страна приливов»
, после которого состоится обсуждение неоднозначной картины с кинокритиком Антоном Долиным.
В рамках проекта будет представлен один из самых странных фильмов режиссёра. «Страна приливов» – это история девочки Джелизы-Роуз. Родители малышки - наркоманы. Когда умирает мать, отец решает увезти дочь в дом своего детства, расположенный в бескрайних просторах пшеничных полей. Джелизу спасают от скуки четыре кукольных головы, с которыми она разговаривает. Позже девочка знакомится с жутковатой соседкой-ведьмой и её слабоумным братом, мечтающим убить огромную акулу, за которую он принимает скорый поезд, проходящий мимо дважды в сутки. Это мрачное царство американского захолустья, где самые смелые городские фантазии выглядят безобидными сказкам.
Фильм был удостоен премии ФИПРЕССИ на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Награда досталась картине вопреки мнению большинства аккредитованных журналистов, выступивших резко против картины Гиллиама.
Лента «Страна приливов» будет показана на английском языке с русскими субтитрами. Билеты на показ можно приобрести по ссылке
.
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