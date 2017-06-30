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Marvel и ABC опубликовали первый трейлер сериала «Сверхлюди»

30 июня
2017 год

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30 июня 2017
Опубликован первый трейлер сериала «Сверхлюди», разработанного Marvel Entertainment совместно с каналом ABC.



В ролике можно увидеть главных героев многосерийного шоу - королевскую семью, члены которой наделены суперспособностями. В кадре появляется Максимус Болтагон в исполнении Ивана Реона, известного по сериалу «Игра Престолов», его персонаж способен контролировать разум других людей. По сюжету он пытается лишить власти своего старшего брата и нынешнего короля Нелюдей Блакагара Болтагона, имеющего разрушительной силы голос. В результате Блакагару приходится укрыться от родственника на Земле.

Съёмки сериала проходили на Гавайях. Две «пилотных» серии сериала планируется снимать как полноценный фильм, на цифровые камеры IMAX, а их премьера состоится в кинотеатрах IMAX в сентябре этого года.
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Marvel и ABC опубликовали первый трейлер сериала «Сверхлюди» фотографии
Marvel и ABC опубликовали первый трейлер сериала «Сверхлюди» фотографии
Marvel и ABC опубликовали первый трейлер сериала «Сверхлюди» фотографии
Marvel и ABC опубликовали первый трейлер сериала «Сверхлюди» фотографии
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