Marvel и ABC опубликовали первый трейлер сериала «Сверхлюди»

Опубликован первый трейлер сериала «Сверхлюди», разработанного Marvel Entertainment совместно с каналом ABC.
В ролике можно увидеть главных героев многосерийного шоу - королевскую семью, члены которой наделены суперспособностями. В кадре появляется Максимус Болтагон в исполнении Ивана Реона, известного по сериалу «Игра Престолов», его персонаж способен контролировать разум других людей. По сюжету он пытается лишить власти своего старшего брата и нынешнего короля Нелюдей Блакагара Болтагона, имеющего разрушительной силы голос. В результате Блакагару приходится укрыться от родственника на Земле.
Съёмки сериала проходили на Гавайях. Две «пилотных» серии сериала планируется снимать как полноценный фильм, на цифровые камеры IMAX, а их премьера состоится в кинотеатрах IMAX в сентябре этого года.
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