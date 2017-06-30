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Фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» обзавёлся датой релиза в российском прокате

30 июня
2017 год

Новости кино >>
30 июня 2017
Анонсирована официальная дата российского релиза нового фильма Вуди Аллена «Колесо Чудес». Картина выйдет в широкий прокат 7 декабря этого года, сообщает кинокомпания Вольга, занимающаяся прокатом ленты.

Фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» обзавёлся датой релиза в российском прокате

Новая романтическая история от оскароносного Вуди Аллена будет разворачиваться в парке развлечений на знаменитом Кони-Айленде в Бруклине в пятидесятых годах. Создатели фильма обещают, что в ленте будут «невероятные персонажи, любовники, неверность и гангстеры». О сюжете пока известно крайне мало.

Главные роли в ленте исполнили Джастин Тимберлейк,Кейт Уинслет и Джуно Темпл. Декабрьский релиз позволит фильму квалифицироваться на ближайший «Оскар».
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Фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» обзавёлся датой релиза в российском прокате фотографии
Фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» обзавёлся датой релиза в российском прокате фотографии
Фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» обзавёлся датой релиза в российском прокате фотографии
Фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» обзавёлся датой релиза в российском прокате фотографии
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