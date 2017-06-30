Фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» обзавёлся датой релиза в российском прокате

Анонсирована официальная дата российского релиза нового фильма Вуди Аллена
«Колесо Чудес». Картина выйдет в широкий прокат 7 декабря
этого года, сообщает кинокомпания Вольга, занимающаяся прокатом ленты.
Новая романтическая история от оскароносного Вуди Аллена будет разворачиваться в парке развлечений на знаменитом Кони-Айленде в Бруклине в пятидесятых годах. Создатели фильма обещают, что в ленте будут «невероятные персонажи, любовники, неверность и гангстеры». О сюжете пока известно крайне мало.
Главные роли в ленте исполнили Джастин Тимберлейк
,Кейт Уинслет
и Джуно Темпл
. Декабрьский релиз позволит фильму квалифицироваться на ближайший «Оскар».
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