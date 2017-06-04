Осень близко: студенты Гарварда будут изучать «Игру престолов»

Гарвардский университет открывает курс истории под названием «Настоящая "Игра престолов": от современного мифа до моделей Средневековья», сообщает Time.
Студенты одного из самых престижных учебных заведений мира узнают о том, как сюжеты книжной серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина
и основанного на ней телесериала «Игра престолов»
пересекаются с реальными историческими событиями. В рамках курса преподаватели также расскажут, как в сериале изображены ключевые архетипы эпохи Средневековья.
Профессор Рачи Киракошьян
, одна из авторов курса, рассказала, что идея пришла к ней, когда студенты рассказали о параллелях между средневековыми эпическими поэмами и «ИгрОЙ престолов». Она надеется, что программа, основанная на популярном сериале будет интересна студентам и станет стимулом к изучению истории. Курс стартует в Гарварде осенью.
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