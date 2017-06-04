Осень близко: студенты Гарварда будут изучать «Игру престолов»

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Шарлиз Терон расправляется с бандитами под песню Джорджа Майкла

3 июня

Кэри Маллиган сыграет военную журналистку в плену

Номинантка на премию «Оскар» снимется в фильме о Кейт Уэбб, которая 23 дня находилась в плену в джунглях Камбоджи.