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Осень близко: студенты Гарварда будут изучать «Игру престолов»

4 июня
2017 год

Новости кино >>
4 июня 2017
Гарвардский университет открывает курс истории под названием «Настоящая "Игра престолов": от современного мифа до моделей Средневековья», сообщает Time.

Осень близко: студенты Гарварда будут изучать «Игру престолов»

Студенты одного из самых престижных учебных заведений мира узнают о том, как сюжеты книжной серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина и основанного на ней телесериала «Игра престолов» пересекаются с реальными историческими событиями. В рамках курса преподаватели также расскажут, как в сериале изображены ключевые архетипы эпохи Средневековья.

Профессор Рачи Киракошьян, одна из авторов курса, рассказала, что идея пришла к ней, когда студенты рассказали о параллелях между средневековыми эпическими поэмами и «ИгрОЙ престолов». Она надеется, что программа, основанная на популярном сериале будет интересна студентам и станет стимулом к изучению истории. Курс стартует в Гарварде осенью.
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Осень близко: студенты Гарварда будут изучать «Игру престолов» фотографии
Осень близко: студенты Гарварда будут изучать «Игру престолов» фотографии
Осень близко: студенты Гарварда будут изучать «Игру престолов» фотографии
Осень близко: студенты Гарварда будут изучать «Игру престолов» фотографии
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№ 1
Эрин   4.06.2017 - 21:03
Потрясающе! Наверное, участники Войны Роз говорили друг другу: "О'кей, парни, мы попали в Игру Престолов!" читать далее>>
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