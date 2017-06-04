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Лауреаты 70-го Каннского фестиваля осенью появятся в российском прокате

4 июня
2017 год

Новости кино >>
4 июня 2017
Компании A-One Films и Russian World Vision выпустят в российский в прокат фильмы-лауреаты 70-го Каннского кинофестиваля осенью и зимой этого года.

Лауреаты 70-го Каннского фестиваля осенью появятся в российском прокате

В каталоге A-One сразу три конкурсные картины, отмеченные жюри фестиваля, авторитетными кинокритиками и зрительскими овациями.

Кинокомпания покажет сатирическую драму «Квадрат» (The Square) Рубена Остлунда, получившую Золотую пальмовую ветвь, главный приз Каннского Кинофестиваля. Российские зрители смогут оценить и картину Йоргоса Лантимоса «Убийство Священного Оленя» (The Killing of a Sacred Deer), которую жюри наградило за лучший сценарий. Кроме того, киноманы из России увидят эротический триллер Франсуа Озона «Двуличный любовник» (L'amant double).

Лауреаты 70-го Каннского фестиваля осенью появятся в российском прокате

Другой обладатель приза за лучший сценарий – фильм «Тебя никогда здесь не было» (You Were Never Really Here) режиссёра Линн Рэмси, где главную роль исполнил Хоакин Феникс), отмеченный призом как лучший актер – будет выпущен компанией Russian World Vision зимой. Картина «На пределе» (In the fade) Фатиха Алина с Дайаной Крюгер в главной роли («Лучшая женская роль» Канн-2017) появится в прокате осенью этого года.
Как и «Хэппи-энд» (Happy End) Михаэля Ханеке с Изабель Юппер.
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Лауреаты 70-го Каннского фестиваля осенью появятся в российском прокате фотографии
Лауреаты 70-го Каннского фестиваля осенью появятся в российском прокате фотографии
Лауреаты 70-го Каннского фестиваля осенью появятся в российском прокате фотографии
Лауреаты 70-го Каннского фестиваля осенью появятся в российском прокате фотографии
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