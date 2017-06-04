Лауреаты 70-го Каннского фестиваля осенью появятся в российском прокате

Компании A-One Films и Russian World Vision выпустят в российский в прокат фильмы-лауреаты
70-го Каннского кинофестиваля осенью и зимой этого года.
В каталоге A-One сразу три конкурсные картины, отмеченные жюри фестиваля, авторитетными кинокритиками и зрительскими овациями.
Кинокомпания покажет сатирическую драму «Квадрат»
(The Square) Рубена Остлунда
, получившую Золотую пальмовую ветвь, главный приз Каннского Кинофестиваля. Российские зрители смогут оценить и картину Йоргоса Лантимоса «Убийство Священного Оленя»
(The Killing of a Sacred Deer), которую жюри наградило за лучший сценарий. Кроме того, киноманы из России увидят эротический триллер Франсуа Озона «Двуличный любовник»
(L'amant double).
Другой обладатель приза за лучший сценарий – фильм «Тебя никогда здесь не было»
(You Were Never Really Here) режиссёра Линн Рэмси
, где главную роль исполнил Хоакин Феникс
), отмеченный призом как лучший актер – будет выпущен компанией Russian World Vision зимой. Картина «На пределе»
(In the fade) Фатиха Алина
с Дайаной Крюгер
в главной роли («Лучшая женская роль» Канн-2017) появится в прокате осенью этого года.
Как и «Хэппи-энд»
(Happy End) Михаэля Ханеке
с Изабель Юппер
.
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