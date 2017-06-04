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Семь Нуми Рапас в новом трейлере

4 июня
2017 год

Новости кино >>
4 июня 2017
В интернете появился первый трейлер фантастического триллера Томми Виркола «Семь сестёр», в котором Нуми Рапас исполнила семь главных ролей.



Действие картины разворачивается в постапокалиптическом будущем, когда семьям запрещено иметь более одного ребенка, чтобы избежать последствий перенаселения. Бюро Детского Распределения грозит изъятием «лишних» детей и погружением их в длительный сон. В доме одного мужчины рождается сразу семь сестёр-близняшек, и родители вопреки законам решают оставить всех малышек и называют каждую по дням недели. Девочки выходят в свет по очереди, соответствуя своему имени. Внезапно спокойное существование семьи прекращается: исчезает Понедельник, а её сестры пускаются в рискованные поиски.

В фильме также снялись Уиллем Дефо и Гленн Клоуз. Российская премьера ленты «Семь сестёр» состоится 31 августа.
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