Джеймс Франко в роли близнецов в трейлере сериала о порноиндустрии «Двойка»

На YouTube-канале HBO появился первый тизер-трейлер сериала «Двойка», в котором Джеймс Франко сыграл братьев-близнецов.
Сериал расскажет о порноиндустрии в 1970-х и начале 1980-х годов. Манхэттен тогда был центром секс-индустрии: расцвет проституции, мафия, ночная жизнь, кокаиновый произвол и вспышка ВИЧ-инфекции. В это беспокойное время близнецы Винсент и Фрэнк Мартин успешно работают в легализованном и прибыльном порнобизнесе.
В проекте также снялась Мэгги Джилленхол. Премьера «Двойки» назначена на 10 сентября на HBO.
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