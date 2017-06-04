Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джеймс Франко в роли близнецов в трейлере сериала о порноиндустрии «Двойка»

4 июня
2017 год

Новости кино >>
4 июня 2017
На YouTube-канале HBO появился первый тизер-трейлер сериала «Двойка», в котором Джеймс Франко сыграл братьев-близнецов.



Сериал расскажет о порноиндустрии в 1970-х и начале 1980-х годов. Манхэттен тогда был центром секс-индустрии: расцвет проституции, мафия, ночная жизнь, кокаиновый произвол и вспышка ВИЧ-инфекции. В это беспокойное время близнецы Винсент и Фрэнк Мартин успешно работают в легализованном и прибыльном порнобизнесе.

В проекте также снялась Мэгги Джилленхол. Премьера «Двойки» назначена на 10 сентября на HBO.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джеймс Франко сыграет гангстеров-близнецов
Джеймс Франко любит Стивена Кинга
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Джанни ФранкоДжеймс Франко
фильмы
Двойка

фотографии >>
Джеймс Франко в роли близнецов в трейлере сериала о порноиндустрии «Двойка» фотографии
Джеймс Франко в роли близнецов в трейлере сериала о порноиндустрии «Двойка» фотографии
Джеймс Франко в роли близнецов в трейлере сериала о порноиндустрии «Двойка» фотографии
Джеймс Франко в роли близнецов в трейлере сериала о порноиндустрии «Двойка» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.

День рождения >>

Александр Берда
Елена Воробей
Александр Дзюба
Кахи Кавсадзе
Анатолий Кот
Николай Кутузов
Сережа Остапенко
Валдис Пельш
Евгений Сангаджиев
Джефф Гарлин
Велимир 'Бата' Живоинович
Аманда Крю
Рон Ливингстон
Имоджен Путс
Стефания Сандрелли
Марк Уолберг
все родившиеся 5 июня >>

Афиша кино >>

Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Он и Она
драма
Бельгия, Франция, 2017
Чёрная бабочка
триллер
США, 2017
Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью