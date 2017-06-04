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Брендан Фрейзер сыграет главную роль в сериале Дэнни Бойла

4 июня
2017 год

Новости кино >>
4 июня 2017
Брендан Фрейзер получил одну из главных ролей в новом сериале «Доверие», режиссером и продюсером которого выступит Дэнни Бойл.

Брендан Фрейзер сыграет главную роль в сериале Дэнни Бойла

10 эпизодов будущего проекта будут посвящены громкой истории похищения Джона Пола Гетти III, внука нефтяного магната Джона Пола Гетти (его сыграет Дональд Сазерленд). Тогда, в 1973 году, члены мафии из Рима потребовали от семьи Гетти выкуп в размере 17 миллионов долларов, однако никто из родственников не собирался платить за юного Джона. Итальянская полиция посчитала, что это очередной розыгрыш и отказалась расследовать дело. Отец Пола на тот момент злоупотреблял наркотиками и не отвечал на звонки прессы. Дед тоже не захотел связываться с похитителями и покидать роскошный особняк. В итоге мать Пола (её роль исполнит Хилари Суонк) решила начать переговоры с преступниками, но у неё не было денег на выкуп.

Фрейзер исполнит роль эксцентричного частного детектива из Техаса по имени Джеймс Флетчер Чэйс. Съемки «Доверия» стартуют в июне в Риме и Лондоне, а премьера состоится на FX в январе 2018 года.
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Брендан Фрейзер сыграет главную роль в сериале Дэнни Бойла фотографии
Брендан Фрейзер сыграет главную роль в сериале Дэнни Бойла фотографии
Брендан Фрейзер сыграет главную роль в сериале Дэнни Бойла фотографии
Брендан Фрейзер сыграет главную роль в сериале Дэнни Бойла фотографии
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