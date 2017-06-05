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Терри Гиллиам завершил съёмки фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

5 июня
2017 год

Новости кино >>
5 июня 2017
Проклятие «Дон Кихота» дало слабину, и Терри Гиллиам, наконец-то, завершил съёмки картины «Человек, который убил Дон Кихота». Этой радостной новостью поделился сам режиссёр на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Терри Гиллиам завершил съёмки фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

Терри Гиллиам: «Извините за долгое молчание. Я пакую вещи и отправляюсь домой. Через 17 лет мы завершили съёмку "Человека, который убил Дон Кихота". Большое спасибо всей команде и всем, кто верил в меня. Вива Кихот!»

Главные роли в фильме исполнили Джонатан Прайс и Адам Драйвер. Ранее в проекте принимали участие Жан Рошфор, Джонни Депп и Роберт Дюваль, но у них не хватило сил и терпения закончить этот тяжёлый путь вместе с Гиллиамом.

Впрочем, ещё рано радоваться, поскольку пока неизвестно, когда именно выйдет в прокат эта многострадальная лента.
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Терри Гиллиам завершил съёмки фильма «Человек, который убил Дон Кихота» фотографии
Терри Гиллиам завершил съёмки фильма «Человек, который убил Дон Кихота» фотографии
Терри Гиллиам завершил съёмки фильма «Человек, который убил Дон Кихота» фотографии
Терри Гиллиам завершил съёмки фильма «Человек, который убил Дон Кихота» фотографии
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