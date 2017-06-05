Терри Гиллиам завершил съёмки фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

Проклятие «Дон Кихота»
дало слабину, и Терри Гиллиам
, наконец-то, завершил съёмки картины «Человек, который убил Дон Кихота»
. Этой радостной новостью поделился сам режиссёр на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Терри Гиллиам: «Извините за долгое молчание. Я пакую вещи и отправляюсь домой. Через 17 лет мы завершили съёмку "Человека, который убил Дон Кихота". Большое спасибо всей команде и всем, кто верил в меня. Вива Кихот!»
Главные роли в фильме исполнили Джонатан Прайс
и Адам Драйвер
. Ранее в проекте принимали участие Жан Рошфор
, Джонни Депп
и Роберт Дюваль
, но у них не хватило сил и терпения закончить этот тяжёлый путь вместе с Гиллиамом
.
Впрочем, ещё рано радоваться, поскольку пока неизвестно, когда именно выйдет в прокат эта многострадальная лента.
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