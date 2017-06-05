Осенью в России появится онлайн-синематека документального кино

Президент фестиваля документального кино «Артдокфест»
, режиссёр Виталий Манский
на своей странице в социальной сети Facebook анонсировал онлайн-синематеку документального кино artdoc.media
.
Публичный онлайн-архив современного документального кино на русском языке откроется 1 сентября
текущего года.
В коллекции — уже свыше 3000
фильмов со всего мира. Создатели синематеки хотят, чтобы эти картины были доступны всем желающим.
Кроме того, artdoc.media каждый день будет показывать новые документальные ленты в онлайн-кинотеатре и устраивать обсуждения с их авторами.
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