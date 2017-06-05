Александру Сокурову вручат почётную награду Европейской киноакадемии

Известный российский режиссёр Александр Сокуров
получит почётную награду Европейской киноакадемии
за выдающийся вклад в киноискусство.
В официальном сообщении киноакадемии
отмечается, что Сокуров
продолжает быть важным, вдохновляющим голосом российского и европейского кино – не только в его художественном воплощении, но и в его мужественной преданности свободе слова и гуманистическим ценностям.
30
-я - юбилейная - церемония вручения наград Европейской киноакадемии состоится 9 декабря
в Берлине.
Александр Николаевич Сокуров
— обладатель множества престижных призов, среди которых «Бронзовый леопард» МКФ в Локарно («Одинокий голос человека»
), специальный приз экуменического жюри CICAE на МКФ в Берлине («Мать и сын»
), приз за лучший сценарий на МКФ в Каннах («Молох»
) и многие другие.
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