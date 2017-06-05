Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александру Сокурову вручат почётную награду Европейской киноакадемии

5 июня
2017 год

Новости кино >>
5 июня 2017
Известный российский режиссёр Александр Сокуров получит почётную награду Европейской киноакадемии за выдающийся вклад в киноискусство.

Александру Сокурову вручат почётную награду Европейской киноакадемии

В официальном сообщении киноакадемии отмечается, что Сокуров продолжает быть важным, вдохновляющим голосом российского и европейского кино – не только в его художественном воплощении, но и в его мужественной преданности свободе слова и гуманистическим ценностям.

30-я - юбилейная - церемония вручения наград Европейской киноакадемии состоится 9 декабря в Берлине.

Александр Николаевич Сокуров — обладатель множества престижных призов, среди которых «Бронзовый леопард» МКФ в Локарно («Одинокий голос человека»), специальный приз экуменического жюри CICAE на МКФ в Берлине («Мать и сын»), приз за лучший сценарий на МКФ в Каннах («Молох») и многие другие.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Александр Сокуров получил Платоновскую премию
Сокуров снимет новый фильм за пределами России
Александр Сокуров снимет фильм о Второй мировой войне
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Александр Сокуров
фильмы
Мать и сынМолохОдинокий голос человека

фотографии >>
Александру Сокурову вручат почётную награду Европейской киноакадемии фотографии
Александру Сокурову вручат почётную награду Европейской киноакадемии фотографии
Александру Сокурову вручат почётную награду Европейской киноакадемии фотографии
Александру Сокурову вручат почётную награду Европейской киноакадемии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.

День рождения >>

Александр Берда
Елена Воробей
Александр Дзюба
Кахи Кавсадзе
Анатолий Кот
Николай Кутузов
Сережа Остапенко
Валдис Пельш
Евгений Сангаджиев
Джефф Гарлин
Велимир 'Бата' Живоинович
Аманда Крю
Рон Ливингстон
Имоджен Путс
Стефания Сандрелли
Марк Уолберг
все родившиеся 5 июня >>

Афиша кино >>

Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Он и Она
драма
Бельгия, Франция, 2017
Чёрная бабочка
триллер
США, 2017
Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью