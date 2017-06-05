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У поклонников творчества Хаяо Миядзаки появится собственный парк развлечений

5 июня
2017 год

Новости кино >>
5 июня 2017
Для поклонников творчества Хаяо Миядзаки появилась очередная прекрасная новость.

«Дом Сацуки и Мэй»

По словам губернатора японской префектуры Айти Хидэаки Омуры, в пригороде Нагои на территории, где проходила всемирная выставка «Экспо-2005», будет построен тематический парк анимационной студии Ghibli, созданной Миядзаки.

Хидэаки Омура: «В фильмах студии есть любовь ко всему живому и к Земле, что соответствует концепции выставки. Я бы хотел передать эту идею будущим поколениям».

На площадке уже находится достопримечательность «Дом Сацуки и Мэй» из знаменитой анимационной картины «Мой сосед Тоторо». В настоящий момент ведутся переговоры администрации префектуры с продюсером Ghibli Тосио Судзуки, посвящённые деталям проекта.
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