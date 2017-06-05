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Евгений Ткачук отвезёт Алексея Серебрякова в дом престарелых

5 июня
2017 год

Новости кино >>
5 июня 2017
В сети появился первый трейлер драмы дебютанта Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» с Евгением Ткачуком и Алексеем Серебряковым в главных ролях.



Зрителю поведают о 27-летнем детдомовце Витьке Чесноке, в чьей жизни внезапно появляется его отец-уголовник, ставший инвалидом, у которого имеется собственная квартира. Парень решает отвезти отца в дом престарелых, но тот по дороге приходит в себя...

В картине также заняты Наталия Вдовина, Андрей Смирнов, Ольга Лапшина и другие актёры.

Ленту представят в рамках деловой программы WORK-IN-PROGRESS на «Кинотавре», который пройдёт с 7 по 14 июня в Сочи. Кроме того, фильм включён в программу «К востоку от запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах, в чей основной конкурс вошла «Аритмия» Бориса Хлебникова.
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Наталия ВдовинаОльга ЛапшинаАлексей СеребряковАндрей СмирновЕвгений ТкачукБорис Хлебников
фильмы
Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

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Евгений Ткачук отвезёт Алексея Серебрякова в дом престарелых фотографии
Евгений Ткачук отвезёт Алексея Серебрякова в дом престарелых фотографии
Евгений Ткачук отвезёт Алексея Серебрякова в дом престарелых фотографии
Евгений Ткачук отвезёт Алексея Серебрякова в дом престарелых фотографии
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