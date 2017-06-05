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«Чудо-женщина» установила рекорд

5 июня
2017 год

Новости кино >>
5 июня 2017
Первый за почти 15 лет фильм Пэтти Дженкинс, режиссера «Монстра», затем снимавшей в основном сериалы, отлично стартовал в США с результатом 100,5 млн долларов. Это лучший старт для фильмов, снятых женщинами.

«Чудо-женщина» установила рекорд

Предыдущий рекорд принадлежал картине «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонс, которая на первых выходных получала 85,1 млн долларов, свидетельствуют данные Box Оffice Mojo.

Картина сработала лучше прогнозов аналитиков, которые ставили на 65-70 млн за первый уик-энд. Однако эти сборы все-таки оказались несколько меньше других релизов студии Warner Bros., основанные на комиксах DC. Так, «Человек из стали» получал на старте 116,3 млн долларов, «Отряд самоубийц» – 133 млн долларов, а «Бэтмен против Супермена» – 166 млн.

В России «Чудо-женщине» повезло меньше. Она не смогла выйти на первое место, уступив лидеру предыдущей недели – фильму «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» – больше 100 млн рублей. У истории амазонки Дианы – 214,8 млн рублей, у вернувшегося на большие экраны Джека Воробья ¬– 356,7 млн рублей и уже 1,6 млрд за две недели (данные – из мобильного приложения ЕАИС). «Человек из стали» в начале российского проката получал 188,2 млн рублей, «Бэтмен против Супермена» – 519 млн, а «Отряд самоубийц» – 747,6 млн рублей. «50 оттенков серого» собирали на старте 600 млн рублей.
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50 оттенков серогоБэтмен против Супермена: На заре справедливостиМонстрОтряд самоубийцПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиЧеловек из сталиЧудо-женщина

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