На Кинотавре обсудят судьбу шести незавершенных картин

7 июня в Сочи откроется фестиваль российского кино «Кинотавр», на котором разные представители киноиндустрии соберутся не только для того, чтобы посмотреть новые фильмы. «Кинотавр» предлагает целый ряд площадок для обмена мнениями и опытом, и в этом году, одной из центральных деловых встреч станет не традиционный для фестиваля питчнг проектов, а мероприятие совершенно нового формата - Work in progress.
Work in progress - это индустриальное событие, в рамках которого авторы картин, находящихся на заключительной стадии производства, обсудят с экспертами стратегию продвижения своих работ в условиях современного рынка. Куратор проекта Анна Гудкова
, подчеркивая важность нового формата, говорит о том, что аудитория потребителей фильмов сильно изменилась и предъявляет совершено другие требования к визуальному продукту. Это происходит на фоне увеличивающегося количества онлайн-сервисов и других необратимых процессов.
В программе заявлено шесть проектов, отрывки из которых будут показаны в Сочи 10 июня:
«В Кейптаунском порту»
, режиссер Александр Велединский
«Икария»
, режиссер Явор Гырдев
, продюсер Евгений Миронов
«Спитак»
, режиссер Александр Котт
, продюсер Елена Гликман
«Лавстори»
, режиссер Петр Тодоровский
, продюсер Николай Волчков
«Война Анны
», режиссер Алексей Федорченко
, продюсеры Артем Васильев
и Андрей Савельев
«Как Витька-Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
, продюсеры Федор Попов
и Владимир Малышев
Таким образом, каждой авторской группе дадут советы, как лучше представить фильм зрителю, какая рекламная стратегия может оказаться наиболее эффективной в каждом конкретном случае, что общего и что индивидуального может быть использовано в современных концепциях маркетинговой коммуникации. В дискуссии примут участие специалисты рекламного рынка, маркетологи, представители онлайн-каналов и платформ, менеджеры телеканалов и другие эксперты.
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