Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На Кинотавре обсудят судьбу шести незавершенных картин

6 июня
2017 год

Новости кино >>
6 июня 2017
На Кинотавре обсудят судьбу шести незавершенных картин

7 июня в Сочи откроется фестиваль российского кино «Кинотавр», на котором разные представители киноиндустрии соберутся не только для того, чтобы посмотреть новые фильмы. «Кинотавр» предлагает целый ряд площадок для обмена мнениями и опытом, и в этом году, одной из центральных деловых встреч станет не традиционный для фестиваля питчнг проектов, а мероприятие совершенно нового формата - Work in progress.

Work in progress - это индустриальное событие, в рамках которого авторы картин, находящихся на заключительной стадии производства, обсудят с экспертами стратегию продвижения своих работ в условиях современного рынка. Куратор проекта Анна Гудкова, подчеркивая важность нового формата, говорит о том, что аудитория потребителей фильмов сильно изменилась и предъявляет совершено другие требования к визуальному продукту. Это происходит на фоне увеличивающегося количества онлайн-сервисов и других необратимых процессов.

В программе заявлено шесть проектов, отрывки из которых будут показаны в Сочи 10 июня:

«В Кейптаунском порту», режиссер Александр Велединский
«Икария», режиссер Явор Гырдев, продюсер Евгений Миронов
«Спитак», режиссер Александр Котт, продюсер Елена Гликман
«Лавстори», режиссер Петр Тодоровский, продюсер Николай Волчков
«Война Анны», режиссер Алексей Федорченко, продюсеры Артем Васильев и Андрей Савельев
«Как Витька-Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», продюсеры Федор Попов и Владимир Малышев

Таким образом, каждой авторской группе дадут советы, как лучше представить фильм зрителю, какая рекламная стратегия может оказаться наиболее эффективной в каждом конкретном случае, что общего и что индивидуального может быть использовано в современных концепциях маркетинговой коммуникации. В дискуссии примут участие специалисты рекламного рынка, маркетологи, представители онлайн-каналов и платформ, менеджеры телеканалов и другие эксперты.

На Кинотавре обсудят судьбу шести незавершенных картин
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
КинотаврКинотавр 2017
персоны
Артём ВасильевАлександр ВелединскийЕлена ГликманЯвор ГырдевАлександр КоттВладимир МалышевЕвгений МироновФёдор ПоповАндрей СавельевПётр Тодоровский (мл.)Алексей Федорченко
фильмы
В Кейптаунском портуИкарияКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовЛавсториСпитак

фотографии >>
На Кинотавре обсудят судьбу шести незавершенных картин фотографии
На Кинотавре обсудят судьбу шести незавершенных картин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.

День рождения >>

Бари Алибасов
Сайдо Курбанов
Сережа Медведев
Татьяна Пельтцер
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Мерле Тальвик
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Пол Джаматти
Роберт Ингланд
Лиана Орфей
Билли Уайтлоу
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Он и Она
драма
Бельгия, Франция, 2017
Чёрная бабочка
триллер
США, 2017
Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью