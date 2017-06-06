В Москве пройдёт ретроспектива Хита Леджера

С 14 по 18 июня в Москве пройдет мини-ретроспектива Хита Леджера, в рамках которой будут показаны фильмы с участием актёра, а также состоится премьера документальной картины «Меня зовут Хит Леджер».
Лента «Меня зовут Хит Леджер» в апреле этого года была показана на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Картина представляет собой уникальное собрание архивных съёмок и откровенных свидетельств близких и коллег актёра, от Наоми Уоттс до Энга Ли.
В ретроспективной части будут показаны четыре выдающихся работы Леджера: австралийская драма «Кэнди» – о любви и наркотической зависимости; блокбастер «Тёмный рыцарь», где актёр сыграл злодея Джокера; приключенческая комедия «История рыцаря» и ретро-драма о британских офицерах «Четыре пера».
Ретроспектива под названием «Хит Леджер: вечно молодой» пройдет в кинотеатре «Формула кино Горизонт».
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