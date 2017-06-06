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Устинова и Чиповская убегают от Цыганова в трейлере «Блокбастера»

6 июня
2017 год

Новости кино >>
6 июня 2017
Появился трейлер нового фильма Романа Волобуева «Блокбастер» со звёздным актёрским составом.



По сюжету главная героиня Лиза (Светлана Устинова), доведённая до нервного срыва коллегами на ненавистной работе и неверным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы, куда глаза глядят. Ночью она неожиданно для себя становится свидетельницей̆ налёта на точку микрокредитования и оказывается в заложниках у красивой, но не очень сообразительной грабительницы по имени Наташа (Анна Чиповская). Девушки за двое суток, проведённых вместе становятся близки, и начинают искать решение их проблемы.

В фильме снялись Анна Чиповская, Светлана Устинова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Александр Молочников, Светлана Ходченкова и многие другие звёзды российского кинематографа.

Премьера «Блокбастера» состоится 8 июня на фестивале Кинотавр в Сочи. В широкий прокат лента выйдет 13 июля.
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Блокбастер

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Устинова и Чиповская убегают от Цыганова в трейлере «Блокбастера» фотографии
Устинова и Чиповская убегают от Цыганова в трейлере «Блокбастера» фотографии
Устинова и Чиповская убегают от Цыганова в трейлере «Блокбастера» фотографии
Устинова и Чиповская убегают от Цыганова в трейлере «Блокбастера» фотографии
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обсуждение >>
№ 2
слон тЕлефан   6.06.2017 - 13:29
переделка"беглецов"Вебера? читать далее>>
№ 1
Ольга_Малинина   6.06.2017 - 13:02
Посмотрела трейлер и хочется только плюнуть. Бабы лупят мужиков, мужики лупят баб, грубые фразы, глупые позы, страшные рожи, простите, но лицами не получается назвать. Не любят режиссер и оператор актрис,... читать далее>>
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