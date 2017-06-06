Устинова и Чиповская убегают от Цыганова в трейлере «Блокбастера»

По сюжету главная героиня Лиза (Светлана Устинова), доведённая до нервного срыва коллегами на ненавистной работе и неверным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы, куда глаза глядят. Ночью она неожиданно для себя становится свидетельницей̆ налёта на точку микрокредитования и оказывается в заложниках у красивой, но не очень сообразительной грабительницы по имени Наташа (Анна Чиповская). Девушки за двое суток, проведённых вместе становятся близки, и начинают искать решение их проблемы.
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