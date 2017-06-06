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Юрий Быков и Дмитрий Мамулия расскажут про кино всем желающим

6 июня
2017 год

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6 июня 2017
С 7 июня по 30 августа пройдёт курс лекций «Лаборатория PROкино», который запускает объединение «Манеж» совместно с Киностудией Горького.

Юрий Быков и Дмитрий Мамулия расскажут про кино всем желающим

Гости лектория смогут послушать Дмитрия Мамулию, Артура Аристакисяна, Ситору Алиеву, Алишера Хамидходжаева, Сергея Мирошниченко, Юрия Быкова и других. Приглашенные специалисты расскажут о том, как на самом деле создается кино – от написания сценария до звукозаписи и монтажа.

Лекции будут начинаться по средам в 19.30 в Гостином дворе, продолжительность каждой составит 1,5 часа, как сообщает Кино-театр.ру пресс-центр «Манежа».

Пресс-секретарь Киностудии Горького Екатерина Тюхай рассказала: «Лекторий объединит большинство школ и подходов к кинообразованию в России. Он поможет слушателям лучше понять инструменты и методы современной кинематографии».

Стоимость полного билета – 300 рублей, льготного – 100 рублей. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте voxxter.com. В ближайшее время, 7 июня, пройдёт лекция Дмитрия Мамулии «Видимое и невидимое (фигуры зрения)».
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