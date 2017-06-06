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Николай II из «Матильды» откроет 3-й Московский еврейский кинофестиваль

6 июня
2017 год

Новости кино >>
6 июня 2017
12 июня в 1-м зале киноцентра «Октябрь» состоится торжественная церемония открытия 3-го Московского еврейского кинофестиваля. Фильмом-открытия смотра станет драмеди «Вчерашний расцвет», которую представит скандально известный немецкий актёр, режиссёр и музыкант Ларс Айдингер.

Николай II из «Матильды» откроет 3-й Московский еврейский кинофестиваль

Драмеди «Вчерашний расцвет» режиссёра Криса Крауса рассказывает об исследователе, который занимается изучением событий Холокоста и готовится к участию в конгрессе. Ему назначена помощница — Зази, девушка еврейского происхождения, страдающая от тевтофобии, навязчивого страха всего германского. Странной паре предстоит сделать ряд неожиданных открытий, которые изменят их жизни. В 2016-м картина была отмечена наградой на кинофестивале в Токио.

Ларс Айдингер сыграл царя Николая II в картине «Матильда» Алексея Учителя, ставшей причиной религиозно-политического скандала. Айдингер в прошлом исполнил одну из главных ролей в эротическом фильме «Гольциус и Пеликанья компания» Питера Гринуэя, за что депутат Госдумы Наталья Поклонская заклеймила его «порноактёром».

Николай II из «Матильды» откроет 3-й Московский еврейский кинофестиваль

С 12 по 20 июня в рамках 3-го Московского еврейского кинофестиваля будет показано более 50 фильмов, большая часть которых - российские премьеры. Кроме того, состоится более 20 специальных и образовательных мероприятий, будут организованы встречи с режиссёрами, мультипликаторами, литературоведами, историками. Показы и специальные мероприятия пройдут в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», Центре документального кино, кинозале ГУМ и Еврейском музее и центре толерантности.
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Николай II из «Матильды» откроет 3-й Московский еврейский кинофестиваль фотографии
Николай II из «Матильды» откроет 3-й Московский еврейский кинофестиваль фотографии
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