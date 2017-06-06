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Джейк Джилленхол будет прятаться от гестапо в фильме о Второй мировой

6 июня
2017 год

Новости кино >>
6 июня 2017
Джейк Джилленхол подписался на участие в новом приключенческом проекте «Потерянный лётчик» (The Lost Airman). В фильме будет рассказана реальная история Артура Мейеровица, которая произошла во времена Второй мировой войны.

Джейк Джилленхол будет прятаться от гестапо в фильме о Второй мировой

Джилленхол сыграет американского стрелка Артура Мейеровица, которого сбили над Францией в 1943 году. Прячась во французских деревеньках, герой познакомился с Марселем Тальяндье — основателем легендарной группы сопротивления «Моранж», который помог ему скрыться от гестапо. Спустя полгода пряток Артур покинул Европу, благодаря тщательному плану побега.

Производством фильма займётся компания Amazon Studios, которая выкупила права на научно-популярную книгу Сета Мейеровица под названием «Потерянный лётчик: реальная история побега из оккупированной нацистами Франции». Джилленхол не только исполнит в картине главную роль, но и займется её продюсированием.
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