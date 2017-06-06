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Юбилей на улице Вязов: Роберту Инглунду 70 лет

6 июня
2017 год

Новости кино >>
6 июня 2017
6 июня 1947 года, ровно 70 лет назад, родился актёр Роберт Инглунд, известный любителям хорроров, как Фредди Крюгер из легендарных фильмов серии «Кошмар на улице вязов».

Юбилей на улице Вязов: Роберту Инглунду 70 лет

Роберт родился в городке Глендэйле на западе США. Его родители, Дженис и Кент Инглунд были шведами по происхождению, ни мать, ни отец Роберта не имели никакого отношения к кино и театру, но мальчик будучи подростком заинтересовался актёрским мастерством. Роберт с 12 лет активно участвовал в школьных постановках, а позже начал брать уроки актёрского мастерства в Блумфилд Хиллс.

Инглунд посещал курсы драмы в Оклендском и Калифорнийском университетах, занимался в Мичиганской академии драматического искусства и в Нью-Йоркском отделении Королевской академии драматического искусства в Рочестере. Впервые он дебютировал на сцене в постановке «Godspell», а в 1974 году снялся в ленте «Бастер и Билли».

Инглунд превосходно перевоплощался в злодеев, и однажды режиссёр Уэс Крэйвен пригласил его на главную роль в своем новом фильме «Кошмар на улице Вязов». Эта роль сделала Роберта неузнаваемый под толстым слоем грима, но в то же время, подарила ему мировую известность.

Юбилей на улице Вязов: Роберту Инглунду 70 лет

Роберт Инглунд за свою 40-летнюю карьеру снялся почти в 150 фильмах, однако в памяти большинства он так и остался главным кошмаром улицы Вязов.
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Юбилей на улице Вязов: Роберту Инглунду 70 лет фотографии
Юбилей на улице Вязов: Роберту Инглунду 70 лет фотографии
Юбилей на улице Вязов: Роберту Инглунду 70 лет фотографии
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