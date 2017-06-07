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Минкульт хочет ограничить количество сеансов одного фильма в день

7 июня
2017 год

Новости кино >>
7 июня 2017
Министерством культуры Российской Федерации разработан проект федерального закона, согласно которому количество сеансов каждой картины в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов. С документом можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минкульт хочет ограничить количество сеансов одного фильма в день

В проекте закона говорится, что будет введена «норма, согласно которой количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатре в течение дня».

Законопроект разработали «в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов». Он может вступить в силу уже в январе 2018 года.
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