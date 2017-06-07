Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Анджелина Джоли попадут в «Тёмную вселенную»

7 июня
2017 год

Новости кино >>
7 июня 2017
По словам постановщика новой «Мумии» Алекса Куртцмана, в обновлённую киновселенную монстров Universal под названием «Тёмная вселенная» будут включены «Призрак Оперы» и «Горбун из Нотр-Дама».

Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Анджелина Джоли попадут в «Тёмную вселенную»

Алекс Курцман: «В данный момент мы собираемся снять "Франкенштейна", "Невесту Франкенштейна", "Дракулу", "Тварь из Чёрной Лагуны", "Призрака Оперы", "Горбуна из Нотр-Дама" и "Человека-Невидимку". Некоторые персонажи из этих фильмов могут получить развитие и в рамках спин-оффов».

Режиссёр также признался, что хотел бы увидеть в звёздном составе киновселенной «Майкла Фассбендера, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Анджелину Джоли».

Расселл Кроу в новой серии предстанет в образе доктора Джекилла, Хавьер Бардем станет Франкенштейном, а Джонни Депп - Человеком-невидимкой. Кроме того, Universal разрабатывает ребут «Ван Хельсинга» и «Человека-Волка», заглавную роль в котором может исполнить Дуэйн «Скала» Джонсон.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Том Круз разбудил «Мумию»
Билл Кондон увлёкся «Невестой Франкенштейна»
У Universal будет своя киновселенная с монстрами и богами
персоны
Хавьер БардемДжонни ДеппАнджелина ДжолиДуэйн ДжонсонРасселл КроуДженнифер ЛоуренсШарлиз ТеронМайкл Фассбендер
фильмы
Ван ХельсингМумияЧеловек-волк

фотографии >>
Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Анджелина Джоли попадут в «Тёмную вселенную» фотографии
Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Анджелина Джоли попадут в «Тёмную вселенную» фотографии
Дженнифер Лоуренс и Майкл Фассбендер
Герои «Тёмной вселенной»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Борис Бархатов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Паскаль Греггори
Мацей Козловский
Томас Кречман
Питер Селлерс
Мартин Фриман
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Секс-Трип
комедия, фэнтези
США, 2016
Твоё имя
мелодрама, фэнтези
Япония, 2016
Удача Логана
боевик, комедия
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью