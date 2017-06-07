Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Анджелина Джоли попадут в «Тёмную вселенную»

По словам постановщика новой «Мумии» Алекса Куртцмана
, в обновлённую киновселенную монстров Universal под названием «Тёмная вселенная»
будут включены «Призрак Оперы»
и «Горбун из Нотр-Дама»
.
Алекс Курцман: «В данный момент мы собираемся снять "Франкенштейна", "Невесту Франкенштейна", "Дракулу", "Тварь из Чёрной Лагуны", "Призрака Оперы", "Горбуна из Нотр-Дама" и "Человека-Невидимку". Некоторые персонажи из этих фильмов могут получить развитие и в рамках спин-оффов».
Режиссёр также признался, что хотел бы увидеть в звёздном составе киновселенной «Майкла Фассбендера, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Анджелину Джоли»
.
Расселл Кроу
в новой серии предстанет в образе доктора Джекилла, Хавьер Бардем
станет Франкенштейном, а Джонни Депп
- Человеком-невидимкой. Кроме того, Universal разрабатывает ребут «Ван Хельсинга»
и «Человека-Волка»
, заглавную роль в котором может исполнить Дуэйн «Скала» Джонсон
.
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