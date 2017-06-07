Исполнилось 100 лет со дня рождения Дина Мартина

Сегодня, 7 июня
, исполнилось 100
лет со дня рождения знаменитого американского актёра и певца Дина Мартина
.
Дино Пол Кросетти
, ставший впоследствии Дином Мартином
, родился 7 июня 1917
года в Стенбенвилле (штат Огайо) в семье итальянских эмигрантов. Его жизнь до артистической карьеры была весьма бурной. Смена рода деятельности свидетельствовала не столько о «поисках себя», сколько об авантюристической жилке: профессиональный боксёр, успешно выигрывавший один матч за другим, неожиданно нанимается работником на сталелитейный завод, затем, послав скучное вкалывание ко всем чертям, становится карточным шулером и вдруг начинает петь. Сперва — в различных ночных заведениях в родном городе, затем выступает с гастролями по всей стране.
Во время концертов в Атлантик-Сити в 1946 году Дин
познакомился с эстрадным комиком Джерри Льюисом
, и они объединились в один из наиболее популярных дуэтов эстрады и кино. В этой паре Льюис
олицетворял комическое, клоунское начало, тогда как Мартину
досталась романтическая роль. Через 10
лет и 16
фильмов дуэт распался, и Мартин отправился в одиночное плавание по миру шоубизнеса. Он продолжал записывать пластинки, расходившиеся большими тиражами, выступал на телевидении, снимался в кино, в том числе и в образе американского варианта Джеймса Бонда — Мэтта Хелма, возникшего на экране в конце 60-х годов; в шестидесятые же годы он присоединился и к «Крысиной стае» Фрэнка Синатры
.
На счету Дина Мартина более 100
фильмов, среди них «Молодые львы»
, «Одиннадцать друзей Оушена»
и «Что-то должно случиться»
. В вестерне «Рио Браво»
он создал образ тривиальный, но требующий известных усилий и определённого актёрского мастерства — склизкое ничтожество, силою обстоятельств превращённое в человека. Но самую значительную кинороль он исполнил в картине «Поцелуй меня, дурачок»
, в которой во многом отразилась и его собственная личность, и его судьба. В 1967 году его наградили «Золотым глобусом» как лучшего актёра в комедийном шоу («Шоу Дина Мартина»
).
Его песни можно услышать во многих фильмах, сериалах и компьютерных играх, среди которых «Бронкская история»
, «Взрыв из прошлого»
, «Славные парни»
, «Казино»
, «Секреты Лос-Анджелеса»
, «Миссия невыполнима: Протокол фантом»
, «Друзья»
, «Доктор Хауз»
, «Клан Сопрано»
, Fallout: New Vegas
, Mafia II
и многие другие.
Актёр умер 25 декабря 1995
года в Беверли Хиллз.
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