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Исполнилось 100 лет со дня рождения Дина Мартина

7 июня
2017 год

Новости кино >>
7 июня 2017
Сегодня, 7 июня, исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого американского актёра и певца Дина Мартина.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Дина Мартина

Дино Пол Кросетти, ставший впоследствии Дином Мартином, родился 7 июня 1917 года в Стенбенвилле (штат Огайо) в семье итальянских эмигрантов. Его жизнь до артистической карьеры была весьма бурной. Смена рода деятельности свидетельствовала не столько о «поисках себя», сколько об авантюристической жилке: профессиональный боксёр, успешно выигрывавший один матч за другим, неожиданно нанимается работником на сталелитейный завод, затем, послав скучное вкалывание ко всем чертям, становится карточным шулером и вдруг начинает петь. Сперва — в различных ночных заведениях в родном городе, затем выступает с гастролями по всей стране.

Во время концертов в Атлантик-Сити в 1946 году Дин познакомился с эстрадным комиком Джерри Льюисом, и они объединились в один из наиболее популярных дуэтов эстрады и кино. В этой паре Льюис олицетворял комическое, клоунское начало, тогда как Мартину досталась романтическая роль. Через 10 лет и 16 фильмов дуэт распался, и Мартин отправился в одиночное плавание по миру шоубизнеса. Он продолжал записывать пластинки, расходившиеся большими тиражами, выступал на телевидении, снимался в кино, в том числе и в образе американского варианта Джеймса Бонда — Мэтта Хелма, возникшего на экране в конце 60-х годов; в шестидесятые же годы он присоединился и к «Крысиной стае» Фрэнка Синатры.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Дина Мартина

На счету Дина Мартина более 100 фильмов, среди них «Молодые львы», «Одиннадцать друзей Оушена» и «Что-то должно случиться». В вестерне «Рио Браво» он создал образ тривиальный, но требующий известных усилий и определённого актёрского мастерства — склизкое ничтожество, силою обстоятельств превращённое в человека. Но самую значительную кинороль он исполнил в картине «Поцелуй меня, дурачок», в которой во многом отразилась и его собственная личность, и его судьба. В 1967 году его наградили «Золотым глобусом» как лучшего актёра в комедийном шоу («Шоу Дина Мартина»).

Его песни можно услышать во многих фильмах, сериалах и компьютерных играх, среди которых «Бронкская история», «Взрыв из прошлого», «Славные парни», «Казино», «Секреты Лос-Анджелеса», «Миссия невыполнима: Протокол фантом», «Друзья», «Доктор Хауз», «Клан Сопрано», Fallout: New Vegas, Mafia II и многие другие.

Актёр умер 25 декабря 1995 года в Беверли Хиллз.
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Бронкская историяВзрыв из прошлогоДоктор ХаузДрузьяКазиноКлан СопраноМиссия невыполнима: Протокол фантомМолодые львыОдиннадцать друзей ОушенаПоцелуй меня, дурачокРио БравоСекреты Лос-АнджелесаСлавные парниЧто-то должно случитьсяШоу Дина Мартина

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Исполнилось 100 лет со дня рождения Дина Мартина фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Дина Мартина фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Дина Мартина фотографии
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