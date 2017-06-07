Винс Гиллиган виртуально пустится «Во все тяжкие»

Создатель культового сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган
вместе с Sony возьмётся за разработку VR-проекта, основанного на данном телешоу.
Детали пока не разглашаются. Но, вполне возможно, у будущих игроков появится возможность прогуляться по знаковым местам сериала и сварить партию мета.
Эндрю Хаус
, главный исполнительный директор подразделения видеоигр компании Sony Interactive Entertainment: «Мы организовали демонстрацию для таких шоураннеров, как Дэвид Шор из «Чёрного списка», Рон Мур, который сделал "Звёздный крейсер Галактика", Винс, и некоторых других людей. И они просто играли с VR. Некоторые из них были заинтригованы, но Винс был тем, кто сказал: "Я действительно хочу что-то сделать с этим. Я хочу поэкспериментировать с этим"».
Сериал «Во все тяжкие» выходил на канале AMC с 20 января 2008
года по 29 сентября 2013
года. Главные роли сыграли Брайан Крэнстон
и Аарон Пол
.
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