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Винс Гиллиган виртуально пустится «Во все тяжкие»

7 июня
2017 год

Новости кино >>
7 июня 2017
Создатель культового сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган вместе с Sony возьмётся за разработку VR-проекта, основанного на данном телешоу.

Винс Гиллиган виртуально пустится «Во все тяжкие»

Детали пока не разглашаются. Но, вполне возможно, у будущих игроков появится возможность прогуляться по знаковым местам сериала и сварить партию мета.

Эндрю Хаус, главный исполнительный директор подразделения видеоигр компании Sony Interactive Entertainment: «Мы организовали демонстрацию для таких шоураннеров, как Дэвид Шор из «Чёрного списка», Рон Мур, который сделал "Звёздный крейсер Галактика", Винс, и некоторых других людей. И они просто играли с VR. Некоторые из них были заинтригованы, но Винс был тем, кто сказал: "Я действительно хочу что-то сделать с этим. Я хочу поэкспериментировать с этим"».

Сериал «Во все тяжкие» выходил на канале AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года. Главные роли сыграли Брайан Крэнстон и Аарон Пол.
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Винс Гиллиган виртуально пустится «Во все тяжкие» фотографии
Винс Гиллиган виртуально пустится «Во все тяжкие» фотографии
Винс Гиллиган виртуально пустится «Во все тяжкие» фотографии
Винс Гиллиган виртуально пустится «Во все тяжкие» фотографии
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