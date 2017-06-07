Сара Полсон и Боб Оденкерк займутся «Документами»

Актёрский состав исторической драмы Стивена Спилберга «Документы»
пополнился звёздными именами.
Компанию Тому Хэнксу
и Мерил Стрип
, играющим редактора The Washington Post Бена Брэдли и издателя Кэтрин Грэм, опубликовавших секретные документы Министерства обороны США, составят Сара Полсон
, Боб Оденкерк
, Элисон Бри
, Брэдли Уитфорд
, Мэттью Риз
, Брюс Гринвуд
, Кэрри Кун
, Джесси Племонс
и другие актёры.
Сценарий написала Лиз Ханна
, а продюсерами числятся Эми Паскаль
, Кристи Макоско Кригер
и сам Спилберг
.
«Документы» выйдут в широкий прокат 12 января 2018
года.
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