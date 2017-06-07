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Сара Полсон и Боб Оденкерк займутся «Документами»

7 июня
2017 год

Новости кино >>
7 июня 2017
Актёрский состав исторической драмы Стивена Спилберга «Документы» пополнился звёздными именами.

Сара Полсон и Боб Оденкерк займутся «Документами»

Компанию Тому Хэнксу и Мерил Стрип, играющим редактора The Washington Post Бена Брэдли и издателя Кэтрин Грэм, опубликовавших секретные документы Министерства обороны США, составят Сара Полсон, Боб Оденкерк, Элисон Бри, Брэдли Уитфорд, Мэттью Риз, Брюс Гринвуд, Кэрри Кун, Джесси Племонс и другие актёры.

Сценарий написала Лиз Ханна, а продюсерами числятся Эми Паскаль, Кристи Макоско Кригер и сам Спилберг.

«Документы» выйдут в широкий прокат 12 января 2018 года.
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Сара Полсон и Боб Оденкерк займутся «Документами» фотографии
Сара Полсон и Боб Оденкерк займутся «Документами» фотографии
Сара Полсон и Боб Оденкерк займутся «Документами» фотографии
Сара Полсон и Боб Оденкерк займутся «Документами» фотографии
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