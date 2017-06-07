«Ковбой Бибоп» превратится в игровой сериал

Американские кинематографисты продолжают посягать на классику аниме. Новой жертвой стал культовый фантастический анимационный сериал 1998 года «Ковбой Бибоп»
.
За его производство будет отвечать Tomorrow Studios, планирующая превратить шедевр в игровую телеверсию при помощи студии Sunrise, создавшей оригинал, и продюсерской компании Midnight Radio. Над сценарием будущего сериала поработает Кристофер Йост
, приложивший руку к созданию «Тора: Царства тьмы»
и «Тора: Рагнарёка»
. Исполнительными продюсерами числятся Марти Эдельштейн
, Бекки Клементс
и Мэттью Вейнберг
. Про исполнителей ключевых ролей информации пока нет.
Действие космического вестерна, созданного Синъитиро Ватанабэ
по сценарию Кэйко Нобумото
, разворачивается в 2071 году, когда люди расселились по Солнечной системе, а Земля фактически непригодна для жизни. История закручена вокруг четырёх охотников за головами и собаки, путешествующих по космосу на корабле «Бибоп».
В 2011 году уже была попытка адаптации «Ковбоя Бибопа»
с Киану Ривзом
в главной роли, но тот проект заглох. И вот теперь нас ожидает очередное покушение на классику.
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