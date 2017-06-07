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«Ковбой Бибоп» превратится в игровой сериал

7 июня
2017 год

Новости кино >>
7 июня 2017
Американские кинематографисты продолжают посягать на классику аниме. Новой жертвой стал культовый фантастический анимационный сериал 1998 года «Ковбой Бибоп».

«Ковбой Бибоп» превратится в игровой сериал

За его производство будет отвечать Tomorrow Studios, планирующая превратить шедевр в игровую телеверсию при помощи студии Sunrise, создавшей оригинал, и продюсерской компании Midnight Radio. Над сценарием будущего сериала поработает Кристофер Йост, приложивший руку к созданию «Тора: Царства тьмы» и «Тора: Рагнарёка». Исполнительными продюсерами числятся Марти Эдельштейн, Бекки Клементс и Мэттью Вейнберг. Про исполнителей ключевых ролей информации пока нет.

Действие космического вестерна, созданного Синъитиро Ватанабэ по сценарию Кэйко Нобумото, разворачивается в 2071 году, когда люди расселились по Солнечной системе, а Земля фактически непригодна для жизни. История закручена вокруг четырёх охотников за головами и собаки, путешествующих по космосу на корабле «Бибоп».

В 2011 году уже была попытка адаптации «Ковбоя Бибопа» с Киану Ривзом в главной роли, но тот проект заглох. И вот теперь нас ожидает очередное покушение на классику.
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«Ковбой Бибоп» превратится в игровой сериал фотографии
«Ковбой Бибоп» превратится в игровой сериал фотографии
«Ковбой Бибоп» превратится в игровой сериал фотографии
«Ковбой Бибоп» превратится в игровой сериал фотографии
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