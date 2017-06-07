Кирилл Плетнев отправится в промо-тур по городам России

Компания «Наше кино» на 103-м Российском кинорынке объявила, что выпустит в прокат дебютную режиссерскую работу Кирилла Плетнева «Жги!»
16 ноября. Начинающий режиссер и известный актер готов представить свою ленту, которая участвует в конкурсе фестиваля «Кинотавр», во всех регионах России.
«Я шел к этому кино долго: год писал сценарий, год искал деньги, год пытался его реализовать. В этом фильме главные роли сыграли Инга Оболдина
и Вика Исакова
. Но там есть еще Дима Билан
, Ольга Бузова
, Лариса Долина.
Мне кажется, что фильм будет интересен не только жителям «садового кольца», но и людям в регионах», – сказал Плетнев.
На кинорынке был показан трейлер фильма «Жги!», премьера которого состоится 12 июня на «Кинотавре». Картина рассказывает о надсмотрщице женской колонии, которая собирается изменить свою жизнь и принять со своим уникальным голосом участие в шоу, похожему на «Голос».
Сейчас Плетнев собирается продолжать режиссерскую карьеру. В частности, продюсер Рубен Дишдишян
заявил его следующую работу «НеИдеальные», которая будет снята по сценарию Дарьи Грацевич, работавшей над сериалом ТНТ «Измены».
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