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Кирилл Плетнев отправится в промо-тур по городам России

7 июня
2017 год

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7 июня 2017
Компания «Наше кино» на 103-м Российском кинорынке объявила, что выпустит в прокат дебютную режиссерскую работу Кирилла Плетнева «Жги!» 16 ноября. Начинающий режиссер и известный актер готов представить свою ленту, которая участвует в конкурсе фестиваля «Кинотавр», во всех регионах России.

Кирилл Плетнев отправится в промо-тур по городам России

«Я шел к этому кино долго: год писал сценарий, год искал деньги, год пытался его реализовать. В этом фильме главные роли сыграли Инга Оболдина и Вика Исакова. Но там есть еще Дима Билан, Ольга Бузова, Лариса Долина. Мне кажется, что фильм будет интересен не только жителям «садового кольца», но и людям в регионах», – сказал Плетнев.

На кинорынке был показан трейлер фильма «Жги!», премьера которого состоится 12 июня на «Кинотавре». Картина рассказывает о надсмотрщице женской колонии, которая собирается изменить свою жизнь и принять со своим уникальным голосом участие в шоу, похожему на «Голос».

Сейчас Плетнев собирается продолжать режиссерскую карьеру. В частности, продюсер Рубен Дишдишян заявил его следующую работу «НеИдеальные», которая будет снята по сценарию Дарьи Грацевич, работавшей над сериалом ТНТ «Измены».
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персоны
Дима БиланОльга БузоваРубен ДишдишянЛариса ДолинаВиктория ИсаковаИнга ОболдинаКирилл Плетнёв
фильмы
ДиверсантЖгиОднажды в Ростове

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