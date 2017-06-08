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Люк Бессон в июле приедет в Москву

8 июня
2017 год

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8 июня 2017
Французский режиссёр и продюсер Люк Бессон приедет в российскую столицу 27 июля, чтобы представить свой новый фильм «Валериан и город тысячи планет» с Дейном ДаХааном и Карой Делевинь в главных ролях. Об этом на 103-м Российском кинорынке сообщила Наталья Москальонова, представитель компании «Наше кино», которая прокатывает ленту «Валериана» в России.

Люк Бессон в июле приедет в Москву

Основанный на популярном французском комиксе фильм Бессона расскажет про космических спецагентах, которые стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактик.

В фильме также сыграли Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук, Рутгер Хауэр. В российский прокат фильм выйдет 10 августа.
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Люк БессонКара ДелевиньДейн ДеХаанКлайв ОуэнРианнаРутгер ХауэрИтан Хоук
фильмы
Валериан и город тысячи планет

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