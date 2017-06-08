СТС займётся производством кино

Компания «СТС Медиа» собирается вкладывать деньги в производство киноконтента. Об этом на 103-м Российском кинорынке сообщил генеральный директор холдинга Вячеслав Муругов
. Первым проектом станет уже почти завершенный фильм Александра Андрющенко «Напарник»
, который выйдет в прокат 14 сентября.
Производством фильма занимаются компании СТВ Сергея Сельянова
, «Водород» Михаила Врубеля
и Андрющенко, а также студия компьютерной графики CGF. «СТС Медиа» будет сопродюсером картины и получит эксклюзивные права на телевизионный показ «Напарника».
«Напарник» – яркий, концептуальный фильм, такого на российском рынке еще никто не делал. Также важно, что он попадает в нашу семейно-молодежную аудиторию», – пояснил Муругов.
Комедийный фильм «Напарник» расскажет о майоре Хромове, который из-за проклятия гадалки оказывается в теле маленького ребенка. Главную роль сыграл Сергей Гармаш
, причем образ его маленького героя полностью сконструирован с помощью компьютерной графики и цифровых технологий.
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