Александр Пэйн уменьшил Мэтта Дэймона

Компания «Централ Партнершип» на 103-м Российском кинорынке объявила о выпуске в российский прокат нового фильма «Короче»
двукратного лауреата премии «Оскар» Александра Пэйна
. Главную роль в картине сыграл Мэтт Дэймон
.
Действие картины развивается в недалеком будущем, где придумана технология по уменьшению не только предметов, но и людей. Маленьких жителей переселяют в специально построенный маленький город. Уменьшение позволяет людям жить богато – еда, одежда, дома, украшения в «маленьком» мире стоят намного дешевле.
Герой Мэтта Дэймона вместе со свой женой решатся на процедуру уменьшения, чтобы наконец зажить счастливо и богато, но процесс дает сбой и маленький Дэймон оказывается в новом мире без своей жены.
Также в картине сыграли Брюс Уиллис
, Лора Дерн
, Кристоф Вальц
, Нил Патрик Харрис
. Дата выхода в прокат пока не объявлена.
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