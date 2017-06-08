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Александр Пэйн уменьшил Мэтта Дэймона

8 июня
2017 год

Новости кино >>
8 июня 2017
Компания «Централ Партнершип» на 103-м Российском кинорынке объявила о выпуске в российский прокат нового фильма «Короче» двукратного лауреата премии «Оскар» Александра Пэйна. Главную роль в картине сыграл Мэтт Дэймон.

Александр Пэйн уменьшил Мэтта Дэймона

Действие картины развивается в недалеком будущем, где придумана технология по уменьшению не только предметов, но и людей. Маленьких жителей переселяют в специально построенный маленький город. Уменьшение позволяет людям жить богато – еда, одежда, дома, украшения в «маленьком» мире стоят намного дешевле.

Герой Мэтта Дэймона вместе со свой женой решатся на процедуру уменьшения, чтобы наконец зажить счастливо и богато, но процесс дает сбой и маленький Дэймон оказывается в новом мире без своей жены.

Также в картине сыграли Брюс Уиллис, Лора Дерн, Кристоф Вальц, Нил Патрик Харрис. Дата выхода в прокат пока не объявлена.
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Кристоф ВальцЛора ДернМэтт ДэймонАлександр ПэйнБрюс УиллисНил Патрик Харрис

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