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Ирина Старшенбаум и нечистая сила в новом трейлере «Чёрной воды»

8 июня
2017 год

Новости кино >>
8 июня 2017
Вышел полноценный трейлер фильма Романа Каримова «Чёрная вода», в котором снялись Ирина Старшенбаум, Евгений Алёхин, Дмитрий Богдан.



В фильме рассказана страшная история, которая приключилась с Петром, его девушкой Полиной и его братом Максимом. Они отправляются в деревню, где селятся на обветшалом и давно заброшенном корабле с мрачным прошлым. Местные предупреждают главных героев о дурной славе их новой обители, но поначалу ребят это не заботит. В одну из ночей Полина вдруг исчезает, а после её внезапного возвращения начинают происходить мистические и жуткие события. Пётр подозревает, что вернулась к ним вовсе не Полина, а ведьма в её обличии.

Триллер «Чёрная вода» выходит в отечественный прокат 13 июля.
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Ирина Старшенбаум и нечистая сила в новом трейлере «Чёрной воды» фотографии
Ирина Старшенбаум и нечистая сила в новом трейлере «Чёрной воды» фотографии
Ирина Старшенбаум и нечистая сила в новом трейлере «Чёрной воды» фотографии
Ирина Старшенбаум и нечистая сила в новом трейлере «Чёрной воды» фотографии
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