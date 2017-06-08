Ирина Старшенбаум и нечистая сила в новом трейлере «Чёрной воды»

В фильме рассказана страшная история, которая приключилась с Петром, его девушкой Полиной и его братом Максимом. Они отправляются в деревню, где селятся на обветшалом и давно заброшенном корабле с мрачным прошлым. Местные предупреждают главных героев о дурной славе их новой обители, но поначалу ребят это не заботит. В одну из ночей Полина вдруг исчезает, а после её внезапного возвращения начинают происходить мистические и жуткие события. Пётр подозревает, что вернулась к ним вовсе не Полина, а ведьма в её обличии.
Триллер «Чёрная вода» выходит в отечественный прокат 13 июля.
обсуждение >>