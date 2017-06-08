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Ко Дню России Москино покажет лучшие отечественные фильмы ХХ века

8 июня
2017 год

Новости кино >>
8 июня 2017
11 и 12 июня, в честь Дня России, в сети кинотеатров Москино пройдут показы лучших отечественных фильмов ХХ века, призеров главных европейских фестивалей, покоривших Канны, Берлин и Венецию. Вход на все показы свободный.

В кинотеатре «Звезда» 12 июня в 13:45 пройдет показ фильма — победителя 68-го Венецианского кинофестиваля «Фауст» Александра Сокурова. В кинотеатре «Факел» покажут картины Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат» и «Под электрическими облаками». В кинотеатре «Юность» на большом экране зрители смогут увидеть фильм Алексея Попогребского «Как я провел этим летом».

Ко Дню России Москино покажет лучшие отечественные фильмы ХХ века

Расписание показов выглядит следующим образом:

«Звонят, откройте дверь» (реж. Александр Митта, СССР, 1965, 79 мин., 6+)
11 июня, 12:00, кинотеатр «Березка»
11 июня, 14:00, кинотеатр «Сатурн»
12 июня, 12:30, кинотеатр «Вымпел»

«Путёвка в жизнь» (реж. Николай Экк, СССР, 1931, 105 мин., 12+)
12 июня, 12:00, кинотеатр «Березка»

«Попрыгунья» (реж. Самсон Самсонов, СССР, 1955, 91 мин., 0+)
11 июня, 12:30, кинотеатр «Вымпел»
12 июня, 13:00, кинотеатр «Спутник»

«Отелло» (реж. Сергей Юткевич, СССР, 1955, 107 мин., 0+)
11 июня, 12:00, кинотеатр «Искра»
12 июня, 18:00, кинотеатр «Молодёжный!

«Сорок первый» (реж. Григорий Чухрай, СССР, 1956, 93 мин., 12+)
12 июня, 14:00, кинотеатр «Искра»

«Тема» (реж. Глеб Панфилов, СССР, 1979, 98 мин., 0+)
11 июня, 12:00, кинотеатр «Космос»
12 июня, 14:00, кинотеатр «Сатурн»

«Восхождение» (реж. Лариса Шепитько, СССР, 1976, 106 мин., 16+)
11 июня, 13:00, кинотеатр «Спутник»
12 июня, 12:00, кинотеатр «Космос»

«Спасатель» (реж. Сергей Соловьёв, СССР, 1980, 101 мин., 12+)
11 июня, 18:00, кинотеатр «Молодёжный»
12 июня, 10:00, кинотеатр «Полёт»

«Вступление» (реж. Игорь Таланкин, СССР, 1963, 101 мин., 0+)
11 июня, 10:00, кинотеатр «Полёт»
12 июня, 12:00, кинотеатр «Салют»

«Сто дней после детства» (реж. Сергей Соловьёв, СССР, 1975, 94 мин., 0+, реж. Сергей Соловьев)
11 июня, 12:00, кинотеатр «Салют»
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Бумажный солдатЗвонят, откройте дверьПод электрическими облакамиСто дней после детстваФауст

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