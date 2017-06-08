Ко Дню России Москино покажет лучшие отечественные фильмы ХХ века

11 и 12 июня, в честь Дня России, в сети кинотеатров Москино пройдут показы лучших отечественных фильмов ХХ века, призеров главных европейских фестивалей, покоривших Канны, Берлин и Венецию. Вход на все показы свободный.
В кинотеатре «Звезда» 12 июня в 13:45 пройдет показ фильма — победителя 68-го Венецианского кинофестиваля «Фауст» Александра Сокурова
. В кинотеатре «Факел» покажут картины Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат»
и «Под электрическими облаками»
. В кинотеатре «Юность» на большом экране зрители смогут увидеть фильм Алексея Попогребского «Как я провел этим летом»
.
Расписание показов выглядит следующим образом:
«Звонят, откройте дверь»
(реж. Александр Митта
, СССР, 1965, 79 мин., 6+)
11 июня, 12:00, кинотеатр «Березка»
11 июня, 14:00, кинотеатр «Сатурн»
12 июня, 12:30, кинотеатр «Вымпел»
«Путёвка в жизнь»
(реж. Николай Экк
, СССР, 1931, 105 мин., 12+)
12 июня, 12:00, кинотеатр «Березка»
«Попрыгунья»
(реж. Самсон Самсонов
, СССР, 1955, 91 мин., 0+)
11 июня, 12:30, кинотеатр «Вымпел»
12 июня, 13:00, кинотеатр «Спутник»
«Отелло»
(реж. Сергей Юткевич
, СССР, 1955, 107 мин., 0+)
11 июня, 12:00, кинотеатр «Искра»
12 июня, 18:00, кинотеатр «Молодёжный!
«Сорок первый»
(реж. Григорий Чухрай
, СССР, 1956, 93 мин., 12+)
12 июня, 14:00, кинотеатр «Искра»
«Тема»
(реж. Глеб Панфилов
, СССР, 1979, 98 мин., 0+)
11 июня, 12:00, кинотеатр «Космос»
12 июня, 14:00, кинотеатр «Сатурн»
«Восхождение»
(реж. Лариса Шепитько
, СССР, 1976, 106 мин., 16+)
11 июня, 13:00, кинотеатр «Спутник»
12 июня, 12:00, кинотеатр «Космос»
«Спасатель»
(реж. Сергей Соловьёв
, СССР, 1980, 101 мин., 12+)
11 июня, 18:00, кинотеатр «Молодёжный»
12 июня, 10:00, кинотеатр «Полёт»
«Вступление»
(реж. Игорь Таланкин
, СССР, 1963, 101 мин., 0+)
11 июня, 10:00, кинотеатр «Полёт»
12 июня, 12:00, кинотеатр «Салют»
«Сто дней после детства»
(реж. Сергей Соловьёв
, СССР, 1975, 94 мин., 0+, реж. Сергей Соловьев)
11 июня, 12:00, кинотеатр «Салют»
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