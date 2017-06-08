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Disney ищет молодых и талантливых кинематографистов

8 июня
2017 год

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8 июня 2017
Пресс-служба компании Disney в России объявила о запуске нового проекта «Счастье — это…», цель которого - поиск молодых талантливых кинематографистов.

Disney ищет молодых и талантливых кинематографистов

Запуск нового проекта стартовал 8 июня в рамках Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Disney поможет молодым российским кинематографистам осуществить свою мечту и снять кино для большого экрана. В ходе нескольких конкурсных этапов компания Disney с помощью экспертного жюри выберет лучших начинающих режиссёров и сценаристов для работы над фильмом. В жюри проекта вошли признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков (председатель жюри), Фёдор Бондарчук, Оксана Карас, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев и Владимир Хотиненко.

У всех желающих есть шанс принять участие: для этого предусмотрено 4 всенародных конкурса. Итогом проекта станет киноальманах, состоящий из 7 историй о счастье, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года.

В рамках первого этапа под названием «Конкурс сценаристов» у начинающих авторов будет возможность отправить сценарные заявки на заданные темы экспертному жюри. Конкурс продлится все лето и сентябрь (с 9 июня по 30 сентября 2017 года).

С ноября 2017 по февраль 2018 пройдет «Конкурс режиссёров». Помимо двух профессиональных конкурсов, в рамках нового проекта «Счастье - это …» также пройдет серия всенародных конкурсов для широкой аудитории. Для тех, кто решит испытать свои актерские способности, будет объявлен «Всенародный кастинг». Участникам будет предложено творческое задание - записать видеоролик и опубликовать его на официальном сайте проекта. Главным призом станет возможность сыграть в одной из новелл фильма.

Всю информацию о конкурсах и проекте в целом можно найти на официальном сайте по адресу: disney.ru/happiness
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