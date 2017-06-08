Человек-паук летит спасать Москву

Британский актёр Том Холланд
и американский режиссёр Джон Уоттс 21 июня
представят в Москве свой новый фильм «Человек-паук: Возвращение домой»
, сообщает Sony Pictures Russia.
В рамках промо-тура нового фильма Marvel Холланд и Уоттс ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции, а также дадут интервью.
Напомним, что согласно сюжету новой ленты, после встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой и старается жить обычной жизнью подростка. Однако за ним приглядывает Тони Старк, который видел Человека-Паука в деле и теперь должен стать его наставником. Паркеру подворачивается возможность проявить свои способности, когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что ему дорого.
В российский прокат супергеройский блокбастер «Человек-паук: Возвращение домой» выйдет 6 июля
в форматах 2D, 3D и IMAX 3D.
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