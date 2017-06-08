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Человек-паук летит спасать Москву

8 июня
2017 год

Новости кино >>
8 июня 2017
Британский актёр Том Холланд и американский режиссёр Джон Уоттс 21 июня представят в Москве свой новый фильм «Человек-паук: Возвращение домой», сообщает Sony Pictures Russia.

Человек-паук летит спасать Москву

В рамках промо-тура нового фильма Marvel Холланд и Уоттс ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции, а также дадут интервью.

Напомним, что согласно сюжету новой ленты, после встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой и старается жить обычной жизнью подростка. Однако за ним приглядывает Тони Старк, который видел Человека-Паука в деле и теперь должен стать его наставником. Паркеру подворачивается возможность проявить свои способности, когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что ему дорого.

В российский прокат супергеройский блокбастер «Человек-паук: Возвращение домой» выйдет 6 июля в форматах 2D, 3D и IMAX 3D.
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