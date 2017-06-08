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Андрей Звягинцев, Александр Роднянский и Антон Долин расскажут про «Нелюбовь»

8 июня
2017 год

Новости кино >>
8 июня 2017
20 июня в рамках проекта «КАРО.Арт» будет представлен фильм «Нелюбовь», а после показа состоится обсуждение картины с режиссёром Андреем Звягинцевым, продюсером Александром Роднянским и кинокритиком Антоном Долиным.

Андрей Звягинцев, Александр Роднянский и Антон Долин расскажут про «Нелюбовь»

По словам Андрея Звягинцева: «В основе повествования знакомая многим история конфликта внутри семьи. Уставшие друг от друга – мужчина и женщина – прожившие долгую совместную жизнь, предполагают каждый открыть свой «новый проект». Начать с чистого листа, войти в отношения, где их ждёт иная участь: новые партнёры, свежие чувства, новая полнота и перспектива. Есть только обременение из прошлого опыта – оказавшийся чужим для обоих двенадцатилетний сын».

Вслед за «Еленой» и «Левиафаном», «Нелюбовь» стала третьим совместным проектом Александра Роднянского и Андрея Звягинцева.

Показ и обсуждение состоятся 20 июня в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», зал №1. Билеты на показ можно приобрести по ссылке: https://karofilm.ru/film/2185.
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Андрей Звягинцев, Александр Роднянский и Антон Долин расскажут про «Нелюбовь» фотографии
Андрей Звягинцев, Александр Роднянский и Антон Долин расскажут про «Нелюбовь» фотографии
Андрей Звягинцев, Александр Роднянский и Антон Долин расскажут про «Нелюбовь» фотографии
Андрей Звягинцев, Александр Роднянский и Антон Долин расскажут про «Нелюбовь» фотографии
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