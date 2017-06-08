В Москве пройдёт лекция Sexprosvet 18+ с показом фильма Павла Руминова

11 июня в Москве пройдет ежесезонная научно-развлекательная конференция на тему секса и сексуальности Sexprosvet 18+. Посетителей мероприятия ждут лекции и мастер-классы от профессионалов своего дела, выставка эротической фотографии, а также показ фильма и Kinky Market.
В рамках события будет показана драма «Машина любви» о нежности, страсти и ловушках, которые поджидают в отношениях. Сюжет переплетается с автобиографической историей о романе и расставании, где реальные герои — режиссёр Павел Руминов
и его бывшая девушка Наталья Анисимова — играют самих себя.
Билеты на кинопоказ и лекцию про кино стоят 500 рублей. Билет на входной фильм на весь день фестиваля стоит 900 рублей, но для читателей Кино-Театр. ру вход на всю конференцию обойдётся в 600 рублей
по промокоду prosvetmovie
.
Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке https://sexprosvet.timepad.ru/event/449702/
.
обсуждение >>