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В Москве пройдёт лекция Sexprosvet 18+ с показом фильма Павла Руминова

8 июня
2017 год

Новости кино >>
8 июня 2017
11 июня в Москве пройдет ежесезонная научно-развлекательная конференция на тему секса и сексуальности Sexprosvet 18+. Посетителей мероприятия ждут лекции и мастер-классы от профессионалов своего дела, выставка эротической фотографии, а также показ фильма и Kinky Market.

В Москве пройдёт лекция Sexprosvet 18+ с показом фильма Павла Руминова

В рамках события будет показана драма «Машина любви» о нежности, страсти и ловушках, которые поджидают в отношениях. Сюжет переплетается с автобиографической историей о романе и расставании, где реальные герои — режиссёр Павел Руминов и его бывшая девушка Наталья Анисимова — играют самих себя.

Билеты на кинопоказ и лекцию про кино стоят 500 рублей. Билет на входной фильм на весь день фестиваля стоит 900 рублей, но для читателей Кино-Театр. ру вход на всю конференцию обойдётся в 600 рублей по промокоду prosvetmovie.

Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке https://sexprosvet.timepad.ru/event/449702/.
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