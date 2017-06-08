«Матильда» Учителя получила одобрение сверху

Режиссер Алексей Учитель
на 103-м Российском кинорынке отчитался перед представителями кинотеатров о новом витке дискуссии о фильме «Матильда»
, который пока тщетно пытается запретить депутат Госдумы Наталья Поклонская. Два дня назад, по словам режиссера, он даже получил «персональное письмо от госпожи Поклонской»
. В нем сказано, что Учитель «обязан предоставить фильм экспертам»
, которых нашла депутат.
«По заданию и вопросам Генпрокуратуры и госпожи Поклонской была заказана экспертиза Санкт-Петербургскому университету. И на все девять вопросов экспертами был дан ответ «нет», –
отчитался Учитель.
Помимо экспертов СпбГУ, которые не нашли в фильме никаких нарушений и оскорбления верующих, работу над фильмом проверяло Федеральное казначейство. Чиновники, по словам режиссера, тщательно анализировали все расходы на производство и даже увеличивали кадры из сцены коронации, чтобы сосчитать, верное ли количество массовки указано в документах. Нарушений не нашли. Единственное, что не устроило казначейство, то, что Учитель слишком много (три раза) вызывал на пробы актрису Анну Чиповскую
, которая в фильме так и не снялась.
Как рассказал режиссер, фильм, работа над финальной графикой которого еще не завершена, посмотрело «руководство администрации президента РФ»
и председатель Госдумы.
«Когда закончился фильм, я спросил одного из этих важных людей мнение, он сказал, что надо подумать и я уже решил, что все пропало. Но спросил у него, в чем дело. «Мы приготовились увидеть глубоко эротичное, пошлое кино, а нам показывают что-то хорошее», – ответил он. Так что нам открыта широкая дорога и я надеюсь, никаких формальных препятствий нет, и прокат будет самый широкий, если, конечно, вам фильм понравится», –
обратился к представителям кинотеатров Алексей Учитель.
Картина о балерине Матильде Кшесинской и ее отношениях с будущим императором Николаем II выйдет в российский прокат 26 октября этого года.
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