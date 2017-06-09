Любовь Толкалина стала стюардессой

Стартовали съёмки 20-серийной драмеди «Девочки не сдаются»
, на которых Любовь Толкалина
вновь надела обручальное кольцо.
Любовь Толкалина: «После того, как я опубликовала в Instagram пост с кольцом на руке, все подумали, что я вышла замуж. Пришлось объяснять, что это всего лишь реквизит, а новый муж – только по сценарию».
Их экранный брак с Алексеем Макаровым
попытается разрушить Антон Филипенко
, исполнитель роли Стаса в новом клипе группировки «Ленинград»
. В сериале также снимаются Агния Кузнецова
, Анна Якунина
, Виктория Кобленко
, Мария Валешная
, Кирилл Сафонов
, Андрей Чернышов
, Виктор Логинов
, Данила Дунаев
, Александр Ратников
и другие актёры.
5 женских судеб, 5 сложных характеров и 5 любовных драм – в новой лирической комедии СТС героини влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин. Экс-модель, ведущая прогноза погоды, бизнесвумен, стюардесса и студентка – они такие разные, но объединяет их одно – стремление к простому женскому счастью. Правда, неожиданные перемены превращают их размеренную жизнь в американские горки с крутыми виражами и непредсказуемым финалом.
Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «"Девочки не сдаются" – это сериал, созвучный мыслям и переживаниям современных женщин. Он показывает их во всем разнообразии характеров и жизненных подходов, что позволит каждой телезрительнице узнать на экране себя, а каждому мужчине – взять на заметку массу полезного из женской психологии».
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