Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Любовь Толкалина стала стюардессой

9 июня
2017 год

Новости кино >>
9 июня 2017
Стартовали съёмки 20-серийной драмеди «Девочки не сдаются», на которых Любовь Толкалина вновь надела обручальное кольцо.

Любовь Толкалина стала стюардессой

Любовь Толкалина: «После того, как я опубликовала в Instagram пост с кольцом на руке, все подумали, что я вышла замуж. Пришлось объяснять, что это всего лишь реквизит, а новый муж – только по сценарию».

Их экранный брак с Алексеем Макаровым попытается разрушить Антон Филипенко, исполнитель роли Стаса в новом клипе группировки «Ленинград». В сериале также снимаются Агния Кузнецова, Анна Якунина, Виктория Кобленко, Мария Валешная, Кирилл Сафонов, Андрей Чернышов, Виктор Логинов, Данила Дунаев, Александр Ратников и другие актёры.

Любовь Толкалина стала стюардессой

5 женских судеб, 5 сложных характеров и 5 любовных драм – в новой лирической комедии СТС героини влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин. Экс-модель, ведущая прогноза погоды, бизнесвумен, стюардесса и студентка – они такие разные, но объединяет их одно – стремление к простому женскому счастью. Правда, неожиданные перемены превращают их размеренную жизнь в американские горки с крутыми виражами и непредсказуемым финалом.

Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «"Девочки не сдаются" – это сериал, созвучный мыслям и переживаниям современных женщин. Он показывает их во всем разнообразии характеров и жизненных подходов, что позволит каждой телезрительнице узнать на экране себя, а каждому мужчине – взять на заметку массу полезного из женской психологии».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Мария ВалешнаяДанила ДунаевВиктория КобленкоАгния КузнецоваДарья Легони-ФиалкоВиктор ЛогиновАлексей МакаровАлександр РатниковКирилл СафоновЛюбовь ТолкалинаАнтон ФилипенкоАндрей ЧернышовАнна Якунина
фильмы
Девочки не сдаются

фотографии >>
Любовь Толкалина стала стюардессой фотографии
Любовь Толкалина стала стюардессой фотографии
Любовь Толкалина стала стюардессой фотографии
Любовь Толкалина стала стюардессой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Старостин
7 июня ушёл из жизни актёр Владимир Старостин.

День рождения >>

Пётр Баранчеев
Илья Бледный
Всеволод Болдин
Георгий Куликов
Елена Панова
Сергей Плотников (II)
Татьяна Рассказова
Анна Табанина
Григорий Шевчук
Франсуаза Арнуль
Балдуин Баас
Виргилиуш Грынь
Джонни Депп
Натали Портман
Херта Уэйр
Майкл Дж. Фокс
все родившиеся 9 июня >>

Афиша кино >>

Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Он и Она
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, 2017
Чёрная бабочка
триллер
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью