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В седьмом сезоне «Игры престолов» сгорит много людей

9 июня
2017 год

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9 июня 2017
Согласно заявлению авторов «Игры престолов», во время создания 7 сезона был побит рекорд по числу горящих людей на съёмочной площадке.

В седьмом сезоне «Игры престолов» сгорит много людей

Дэвид Бениофф, продюсер и сценарист сериала: «В одной сцене сражения мы подожгли столько каскадёров, сколько ещё никто не поджигал».

Руководитель каскадёров Роули Эрлем задался целью «попасть за это в Книгу рекордов Гиннесса». Для этого он одновременно поджигал 20 человек, а всего в сцене горели 73 артиста. Нетрудно догадаться, что причиной этому зверству послужила атака драконов.

Премьера 7-серийного сезона назначена телеканалом HBO на 16 июля.
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В седьмом сезоне «Игры престолов» сгорит много людей фотографии
В седьмом сезоне «Игры престолов» сгорит много людей фотографии
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