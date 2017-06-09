В седьмом сезоне «Игры престолов» сгорит много людей

Согласно заявлению авторов «Игры престолов»
, во время создания 7 сезона был побит рекорд по числу горящих людей на съёмочной площадке.
Дэвид Бениофф
, продюсер и сценарист сериала: «В одной сцене сражения мы подожгли столько каскадёров, сколько ещё никто не поджигал»
.
Руководитель каскадёров Роули Эрлем
задался целью «попасть за это в Книгу рекордов Гиннесса»
. Для этого он одновременно поджигал 20 человек, а всего в сцене горели 73 артиста. Нетрудно догадаться, что причиной этому зверству послужила атака драконов.
Премьера 7-серийного сезона назначена телеканалом HBO на 16 июля
.
обсуждение >>