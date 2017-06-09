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Ханна Джон-Кэймен встретится с Человеком-муравьём и Осой

9 июня
2017 год

Новости кино >>
9 июня 2017
Звезда фантастического сериала «Киллджойс» Ханна Джон-Кэймен присоединилась к актёрскому составу марвеловского кинокомикса «Человек-муравей и Оса».

Ханна Джон-Кэймен встретится с Человеком-муравьём и Осой

Продюсер Кевин Фейг доверил актрисе одну из центральных ролей.

Режиссёрское кресло продолжения «Человека-муравья», как и в первой части, займёт Пейтон Рид. Сценарий пишут исполнитель титульной роли Пол Радд, Адам Маккей, Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари. В картине также сыграют Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Джереми Реннер и Майкл Пенья.

«Человек-муравей и Оса» выйдет на большие экраны планеты 5 июля будущего года.
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Ханна Джон-Кэймен встретится с Человеком-муравьём и Осой фотографии
Ханна Джон-Кэймен встретится с Человеком-муравьём и Осой фотографии
Ханна Джон-Кэймен встретится с Человеком-муравьём и Осой фотографии
Ханна Джон-Кэймен встретится с Человеком-муравьём и Осой фотографии
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