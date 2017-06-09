Ханна Джон-Кэймен встретится с Человеком-муравьём и Осой

Звезда фантастического сериала «Киллджойс» Ханна Джон-Кэймен
присоединилась к актёрскому составу марвеловского кинокомикса «Человек-муравей и Оса»
.
Продюсер Кевин Фейг
доверил актрисе одну из центральных ролей.
Режиссёрское кресло продолжения «Человека-муравья»
, как и в первой части, займёт Пейтон Рид
. Сценарий пишут исполнитель титульной роли Пол Радд
, Адам Маккей
, Эндрю Баррер
и Гэбриел Феррари
. В картине также сыграют Эванджелин Лилли
, Майкл Дуглас
, Джереми Реннер
и Майкл Пенья
.
«Человек-муравей и Оса» выйдет на большие экраны планеты 5 июля
будущего года.
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