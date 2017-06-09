Дженнифер Коннелли прокатится на постапокалиптическом поезде

Дженнифер Коннелли
согласилась на одну из ролей в телевизионном ремейке фантастической ленты Бона Джун Хо «Сквозь снег»
, чей пилот поставит Скотт Дерриксон
.
Новая адаптация графической новеллы Le Transperceneige
расскажет о заключённом Лэйтоне Уэлле (Дэйвид Диггс
), с трудом выживающем в суровых условиях в хвосте социально разграниченного поезда, который постоянно движется по планете, погрузившейся после катаклизма в ледниковый период. Зависимый от наркотического препарата Хронола, который создают из промышленных отходов, Уэлл в один прекрасный день получает шанс принять участие в борьбе за лучшее будущее для обитателей поезда.
Коннелли
сыграет пассажирку первого класса Мелани Кавилл, ежедневно зачитывающую объявления по громкой связи. Ей интересны пассажиры из низшего класса, несмотря на то, что они к ней относятся с пренебрежением.
Джош Фридман
(«Аватар 2»
) числится шоураннером и сценаристом сериала. Приложившие руку к созданию оригинальной картины Бон Джун Хо
, Ли Тай-хун
, Духо Чои
и Пак Чхан-Ук
вместе с Дерриксоном
заявлены исполнительными продюсерами телешоу. Про дату выхода сериала информации пока нет.
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