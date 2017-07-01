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В Москве покажут фильмы о европейском искусстве начала ХХ века

1 июля
2017 год

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1 июля 2017
В Москве в рамках второго Фестиваля фильмов об искусстве Perform на трёх городских площадках (Третьяковская галерея, Центр дизайна Artplay, киноцентр «Октябрь») с 4 по 30 июля пройдёт кинопрограмма «Золотой век модернизма», сообщает пресс-служба смотра.



В фокусе программы – европейское искусство конца XIX – начала XX века: время, когда художники отвергали общепринятые правила и нормы, стирали границы между жанрами, когда утверждались новые художественные формы. Истории ярчайших представителей импрессионизма, экспрессионизма, сюрреализма и авангарда – художников, коллекционеров, музеев, школ.

Программа состоит из двух частей. Первая часть «От импрессионизма к сюрреализму» посвящена развитию европейского модернизма. Основу программы составят лучшие фильмы телеканала Arte. Вторая часть программы под названием «Модернизм в России. До и после революции» фокусируется на уникальном периоде в истории российской культуры (1917-1932), в течение которого открывались безграничные возможности для строительства нового искусства.



Открытие киносмотра пройдёт 4 июля в Третьяковской галерее: состоится российская премьера картины «Сергей Щукин. История коллекционера», посвящённой московскому меценату Сергею Ивановичу Щукину, который сыграл ключевую роль в развитии модернизма одновременно как в Западной Европе, так и в России.

Ознакомиться с расписанием показов и приобрести билеты можно на сайте фестиваля.
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