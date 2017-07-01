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Виктория Толстоганова узнает правду о своём муже Виталие Кищенко

1 июля
2017 год

Новости кино >>
1 июля 2017
В Подмосковье закончились съёмки остросюжетной драмы Александра Соловьёва «Жена полицейского», сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Виктория Толстоганова узнает правду о своём муже Виталие Кищенко

Главные роли в сериале исполнили Виктория Толстоганова и Виталий Кищенко. Также в картине задействованы Лукерья Ильяшенко, Станислав Беляев, Сергей Удовик, Юрий Кузнецов и другие актёры.

Лера Валецкая (Толстоганова) – счастливая домохозяйка, полностью посвятившая себя детям и любимому супругу Виктору (Кищенко), майору полиции. Но что, если ей предстоит узнать, что её супруг вовсе не тот, за кого себя выдаёт? Незаконные дела и двойная жизнь – увидеть истинное лицо любимого человека Лере помогает молодой оперативник Глеб Смыслов. Многолетний брак рушится в одночасье. Теперь им предстоит решить, готовы ли они остаться семьёй и смогут ли вместе противостоять бандитской группировке — друзьям из прошлой жизни Виктора.

Александр Соловьёв, режиссёр: «Не каждый день Павел Семёнович Лунгин предлагает снять кино, где он будет продюсером. Я его очень сильно люблю и уважаю, поэтому отказаться было очень тяжело. К тому же, меня привлёк сценарий, потому что это не просто какая-то полицейская история, это именно драма, история про человеческие отношения. Самым интересным во время съёмок стали герои, в которых воплотились актёры. Их внутренние отношения, то как они менялись и взаимодействовали друг с другом».
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фильмы
Жена полицейского

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Виктория Толстоганова узнает правду о своём муже Виталие Кищенко фотографии
Виктория Толстоганова узнает правду о своём муже Виталие Кищенко фотографии
Виктория Толстоганова узнает правду о своём муже Виталие Кищенко фотографии
Виктория Толстоганова узнает правду о своём муже Виталие Кищенко фотографии
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