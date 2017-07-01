Виктория Толстоганова узнает правду о своём муже Виталие Кищенко

В Подмосковье закончились съёмки остросюжетной драмы Александра Соловьёва «Жена полицейского»
, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
Главные роли в сериале исполнили Виктория Толстоганова
и Виталий Кищенко
. Также в картине задействованы Лукерья Ильяшенко
, Станислав Беляев
, Сергей Удовик
, Юрий Кузнецов
и другие актёры.
Лера Валецкая (Толстоганова
) – счастливая домохозяйка, полностью посвятившая себя детям и любимому супругу Виктору (Кищенко
), майору полиции. Но что, если ей предстоит узнать, что её супруг вовсе не тот, за кого себя выдаёт? Незаконные дела и двойная жизнь – увидеть истинное лицо любимого человека Лере помогает молодой оперативник Глеб Смыслов. Многолетний брак рушится в одночасье. Теперь им предстоит решить, готовы ли они остаться семьёй и смогут ли вместе противостоять бандитской группировке — друзьям из прошлой жизни Виктора.
Александр Соловьёв, режиссёр: «Не каждый день Павел Семёнович Лунгин предлагает снять кино, где он будет продюсером. Я его очень сильно люблю и уважаю, поэтому отказаться было очень тяжело. К тому же, меня привлёк сценарий, потому что это не просто какая-то полицейская история, это именно драма, история про человеческие отношения. Самым интересным во время съёмок стали герои, в которых воплотились актёры. Их внутренние отношения, то как они менялись и взаимодействовали друг с другом».
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