Пора повеселиться: даже психушка не спасёт Фиону Дуриф от куклы-убийцы

Картина продолжит сюжет «Проклятия Чаки», а следовательно перед зрителем вновь предстанет девушка Ники в исполнении Фионы Дуриф, дочери Брэда Дурифа. Героиня попадает в психушку, где за 4 года её смогли убедить в том, что кукла Чаки на самом деле просто очаровашка, а не злобный убийца. Дабы окончательно уверить Ники в том, что это она убила всю свою семью, лечащий врач принёс детскую куклу по имени «Хороший парень», после чего убийства не заставили себя долго ждать. Единственная надежда спастись заключена в Энди Барклае (Алекс Винсент), которому удалось выжить после встречи со злодеем в самой первой «Детской игре». Впрочем, сначала их ожидает битва с невестой Чаки по имени Тиффани (Дженнифер Тилли).
Чаки, как обычно, заговорит голосом Брэда Дурифа, а в качестве режиссёра и сценариста выступил не кто-нибудь, а сам Дон Манчини – создатель Чаки, написавший сценарии ко всем частям серии.
Седьмая часть популярного хоррора минует кинотеатры для того, чтобы 3 октября выйти сразу на Blu-ray и DVD
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