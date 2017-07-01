Юбилей Женевьев Бюжо

Сегодня, 1 июля
, исполнилось 75
лет популярной канадской актрисе Женевьев Бюжо
.
Будущая звезда родилась 1 июля 1942
года в Монреале. Она была средней дочерью в набожной семье франко-канадских католиков. Родители отправили маленькую Женевьев в девичий пансион, где она должна была учиться 12 лет, но её отчислили из этого заведения за вольнодумство и чтение запрещённого романа. Впоследствии Бюжо поступила в Монреальскую школу драматического искусства, чтобы осуществить свою мечту стать актрисой.
Во время каникул в Париже Женевьев заприметил знаменитый французский режиссёр Ален Рено
, который предложил ей стать партнершей Ива Монтана
в картине «Война окончена»
. В том же 1966-м году Бюжо сыграла ещё в одном французском фильме «Король червей»
. По возвращении на родину актриса снялась в нескольких фильмах и сериалах на канадском и американском телевидении. Слава к Женевьев Бюжо пришла в 1969 году, когда она снялась с Ричардом Бёртоном
в исторической картине Чарльза Джэрротта «Тысяча дней Анны»
, которая принесла ей «Золотой Глобус» за лучшую женскую роль в драматическом кино и номинацию на «Оскар».
На счету актрисы более 70
ролей в фильмах и сериалах. В частности, она сыграла ключевые роли в картинах таких известных режиссёров, как Майкл Крайтон
(«Кома»
), Луи Маль
(«Вор»
), Филипп де Брока
(«Неисправимый»
), Брайан Де Пальма
(«Наваждение»
), Чарльз Джэрротт
(«Последний полёт Ноева ковчега»
), Алан Рудольф
(«Выбери меня»
, «Модернисты»
), Дэвид Кроненберг
(«Связанные насмерть»
) и Стефан Эллиотт
(«Свидетель»
). Её партнёрами по фильмам в разные годы были Жан-Поль Бельмондо
, Майкл Дуглас
, Джереми Айронс
, Юэн Макгрегор
, Джеймс Кромвелл
, Клифф Робертсон
, Кристофер Рив
, Чарлтон Хестон
, Клинт Иствуд
и другие мастера экрана.
Обладательница 13 наград, среди которых «Эмми» (за роль Жанны Д’Арк), Prix Suzanne Bianchetti и «Джини». В настоящее время проживает в Малибу. Актриса продолжает карьеру в кино, отдавая предпочтение ролям в малобюджетных постановках.
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